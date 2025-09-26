Državni sekretar Kordež: Urgentni center ne bo zaprl vrat

Z dopisom smo bili seznanjeni danes, direktor ZD Trbovlje mi je zagotovil, da naslednji teden ne bodo zaprli urgentnega centra, je zatrdil Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež. »To ni niti ni mogoče skladno z zakonodajo, naslovi v medijih so neprimerni in zavajajoči,« je dejal Kordež. Vsebina dopisa je v neskladju z zakonodajo, zato bodo oba sveta zavodov in inšpekcijske službe pozvali naj ukrepajo, je dejal.

Naslednji teden bodo imeli sestanek z vsemi deležniki, na katerem se bodo dogovorili, kako bodo ukrepali. Sestanek so imeli sicer že pred poletjem, dogovorili pa so se, da bodo bolnišnice Trbovlje, Hrastnik in Zagorje pripravile predlog programa skupnega zagotavljanja enote za hitre preglede v Trbovljah, je povzel Kordež. »Dolžnost bolnišnice je, da delo organizira na način, da se zdravstveno varstvo izvaja,« je še poudaril.

Trboveljski urgentni center sporočil, da zapirajo v sredo

Trboveljski urgentni center se po odhodu sodelavcev Zdravstvenega doma (ZD) Trbovlje julija lani z delovišča urgentnega centra spoprijema z velikimi težavami v delovanju. Center ne more več delovati na zakonsko predpisan način in bo od srede zaprt, če se sodelavci ne bodo vrnili, so danes sporočili iz trboveljske bolnišnice.

V sporočilu trboveljske bolnišnice so sporočili, da so bili odgovorni v zvezi s tem večkrat opozorjeni, vendar se sodelavci ZD niso vrnili na delovišče urgentnega centra, za kar so plačani.

Strokovni svet trboveljske bolnišnice je zato sprejel sklep, da bo v sredo urgentni center zaprl vrata, zdravstveni delavci in sodelavci pa bodo svoje delo opravljali v okviru drugih oddelkov in enot, v katerih se izvaja dejavnost trboveljske bolnišnice.

Odločitev bo veljala, dokler se delovanje enote za hitre preglede, za katero je odgovoren ZD Trbovlje, ne bo preneslo nazaj v prostore urgentnega centra.

Navedbe predstavnikov ZD Trbovlje, da ni dovolj človeških virov, je vodstvo trboveljske bolnišnice označilo za neutemeljene, saj da se je število dežurnih ekip na primarni ravni v zadnjih desetih letih povečalo.

»Zavedamo se, da bodo s tem pomembno dodatno obremenili urgentna centra v Ljubljani in Celju. Vendar so bila vsa prizadevanja z naše strani za strokovno varno in bolj organizirano delo, ki bi zmanjšala tudi kadrovsko obremenitev sosednjih zdravstvenih domov, predvsem pa poskrbela za ustrezno obravnavo bolnikov na ravni urgentne medicine Zasavja, neuspešna. Kljub zavedanju odgovornih, da trboveljski urgentni center deluje v nasprotju s pravnimi akti in na moralni pogon zaposlenih, rešitev ni bilo dosežena,« so zapisali v trboveljski bolnišnici.

Izpostavili so, da od 1. julija lani enota za hitre preglede v urgentnem centru bolnišnice Trbovlje, ki bi jo moral zagotavljati ZD Trbovlje, ne deluje več, saj da je ta enota samovoljno zapustila prostore urgence ter odšla opravljat delo na lokacijo ZD Trbovlje.

V to enoto po navedbah trboveljske bolnišnice pride 70 odstotkov bolnikov, ki potrebujejo hitro obravnavo. Ker nimajo zadostnega kadra, bi morali te bolnike zavračati in jih pošiljati v zasavske zdravstvene domove.

V bolnišnici so opozorili, da bolniki, ki bi morali biti oskrbljeni v ZD Trbovlje, obremenjujejo sekundarno raven, torej sistem bolnišnice, ki je že tako kadrovsko podhranjen. ZD Trbovlje za te bolnike dobi tudi sredstva in ima na voljo kader za ustrezno obravnavo, so zatrdili v bolnišnici.

Dodali so, da so njihovi zdravstveni delavci eno leto izkazovali lojalnost naprej bolnikom in tudi državi kot ustanovitelju, zdaj pa teh obremenitev ne zmorejo več. Zato so se soočili tudi z dvema odhodoma specializantov iz bolnišnice, vzrok za odhod pa je vidijo v povečanem obsegu dela in daljšanju delovnega časa.