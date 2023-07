Zaradi torkovega neurja na varno evakuirali 253 ljudi

V torek pozno popoldne je večji del Slovenije zajelo neurje z močnim vetrom, dežjem ter udari strel. V občinah Kostel, Kranjska Gora in Brežice so gasilci na varno evakuirali 253 ljudi, ki so taborili na prostem, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Po do sedaj zbranih podatkih so bila prizadeta območja regijskih centrov za obveščanje Brežice (14 dogodkov), Celje (145 dogodkov), Koper (1 dogodkov), Kranj (55 dogodkov), Ljubljana (213 dogodkov), Maribor (22 dogodkov), Murska Sobota (10 dogodkov), Nova Gorica (61 dogodkov), Novo mesto (73 dogodkov), Postojna (14 dogodkov), Ptuj (9 dogodkov), Slovenj Gradec (61 dogodkov) in Trbovlje (13 dogodkov).

Gasilci 10 poklicnih enot in 301 prostovoljnega društva so s cestišč, objektov, vozil in telekomunikacijskih vodov odstranjevali večje število podrtih dreves ter prekrivali odkrite strehe stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, industrijskih in poslovnih objektov.

Podrta drevesa in veter so povzročili škodo na objektih, cestni in železniški infrastrukturi ter na vozilih. Na progi v Grosupljem je zaradi podrtih dreves prišlo do prekinitve železniškega prometa.

V občini Kostel je močan veter uničil šotorišče tabornikov, gasilci so evakuirali skupino 110 ljudi, od tega 70 otrok, v Center šolskih in obšolskih dejavnosti Fara.

V naselju Dovje v občini Kranjska Gora so gasilci zaradi močnega vetra v prostore osnovne šole evakuirali 45 otrok, ki so taborili na prostem. V naselju Velike Malence v občini Brežice so gasilci iz kampa v prostore gasilskega doma evakuirali 98 tabornikov.

Posledice vetroloma so odpravljali tudi delavci cestnih, komunalnih, elektro in drugih podjetij.

Tudi danes popoldne, zvečer in v noči na četrtek vremenoslovci napovedujejo krajevna neurja s točo, sunki vetra in močnimi nalivi. V južni polovici Slovenije bo danes sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev.