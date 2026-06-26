Zaradi tveganja zadušitve odpoklicali obesek za ključe hobotnica

Podjetje Tedi je iz prodaje odpoklicalo obesek za ključe hobotnica kitajskega dobavitelja Ningbo Coseeda Im & Exp, saj so testiranja izdelka pokazala nastajanje majhnih delcev, ki lahko ob zaužitju predstavljajo tveganje zadušitve, so sporočilo z zdravstvenega inšpektorata.

Številka artikla je 124670022810000000200.

Izdelek je bil v vseh Tedi poslovalnicah po Sloveniji na prodaj v obdobju od 24. junija leta 2025 do 24. junija letos.

Inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo, ampak ga vrnejo na mesto nakupa.