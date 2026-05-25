Zaradi uhajanja plina v Celju evakuirali 95 oseb

Včeraj okoli 14.30 so v Pohorski ulici v Celju v večstanovanjskem bloku zaznali vonj po plinu. Gasilci so potrdili prisotnost plina, evakuirali 95 oseb ter skupaj s policijo izsledili stanovanje, iz katerega je uhajal plin. Po poročanju centra za obveščanje so eno osebo prepeljali v celjsko bolnišnico.

V stanovanju so odkrili plinsko jeklenko, ki so jo zavarovali, odklopili elektriko v stanovanju in izvedli prezračevanje objekta. Po opravljenem prezračevanju so gasilci ponovno opravili meritve nevarnih plinov in posebnosti niso več zaznali, stanovalcem pa so odredili dodatno prezračevanje.