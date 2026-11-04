Zaradi varnostnega incidenta še vedno motnje na portalu e-Kmetija

Po nedavnem kibernetskem napadu na strežnik enega od državnih organov so se pojavila vprašanja o morebitni povezavi med incidentom v sistemu Domino in nedelovanjem portala e-Kmetija. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je zdaj potrdila, da so nekatere aplikacije portala nedostopne zaradi varnostnega incidenta. Ob tem zagotavlja, da upravičenci zaradi tehničnih težav ne bodo utrpeli negativnih pravnih posledic.

Začasni elektronski naslov Zaradi varnostnega incidenta je začasno nedostopen tudi uradni elektronski naslov aktrp@gov.si, o čemer so javnost obvestili danes. Za zagotavljanje nadaljnje komunikacije in prejemanje dokumentacije smo vzpostavili začasni elektronski naslov: agencija.aktrp@gov.si Upravičence in druge deležnike prosiho, da do ponovne vzpostavitve delovanja uradnega elektronskega naslova za komunikacijo z njimi uporabljajo navedeni začasni naslov. O vseh pomembnih spremembah in nadaljnjih ukrepih bodo javnost sproti obveščali prek spletne strani Agencije.

Kot so navedli v objavi na vladni spletni strani se agencija zaveda položaja upravičencev, ki zaradi začasne nedostopnosti posameznih aplikacij ne morejo izvajati določenih postopkov in so pri tem omejeni s predpisanimi roki. Zagotavlja, da upravičenci zaradi nedelovanja informacijskega sistema ne bodo nosili negativnih pravnih posledic ter da jim bodo omogočili ustrezno uveljavljanje procesnih pravic.

Javnost so 27. oktobra letos obvestili, da zaradi varnostnega incidenta v informacijskem okolju, v katerem deluje portal e-Kmetija, določene aplikacije informacijskega sistema začasno nedostopne. V sodelovanju s pristojnimi organi in službami potekajo si prizadevajo za čimprejšnjo odpravo težav in ponovno vzpostavitev delovanja informacijskega sistema.

Ob tem so na zapisali, da trenutne okoliščine vplivajo zlasti na upravičence, ki so vezani na predpisane roke za izvedbo posameznih postopkov, pri katerih je obvezna uporaba spletnih aplikacij. Ker upravičenci niso odgovorni za delovanje informacijskega sistema in predpisanih tehnoloških rešitev, zaradi njegove začasne nedostopnosti ne smejo nositi negativnih pravnih posledic.

Kljub trenutnim tehničnim težavam bodo, kot so zapisali, vsem upravičencem zagotovili enakopravno obravnavo in ustrezno omogočili uveljavljanje njihovih procesnih pravic.

Ko bodo posamezne aplikacije ponovno vzpostavili in odpravili tehnične težave, bodo upravičence in druge deležnike pravočasno obvestili. Sproti bodo objavljali potrebna navodila za ustrezno vlaganje posameznih vlog in izvajanje postopkov.

Nedostopnost aplikacij na portalu e-Kmetija zaposlenim na agenciji onemogoča obdelavo vlog vlagateljev in izvajanje izplačil. Med nedelujočimi so aplikacije za vnos poročil v okviru e-PRP, zunanjo trgovino, izvajanje tržnih ukrepov, intervencijo IRP15 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 in poročilni sistem.

Portal vsebuje obsežne podatke o nosilcih kmetijskih gospodarstev, živalih in podjetjih. URSIV pred dnevi ni pojasnili ali so bili podatki uporabnikov portala kakor koli izpostavljeni.