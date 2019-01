Zaradi vetra ustavili žičnico in z nje rešili smučarje

Zaradi močnega vetra so na smučišču na Krvavcu ustavili žičnico na Zvoh, vse smučarje, ki so ostali ujeti na njej, pa so z nje tudi že rešili, so pojasnili upravljavci smučišča. Podatka o tem, koliko ljudi je ostalo na žičnici, nimajo, navedli pa so, da je bila naprava zaradi močnega vetra ustavljena danes po približno eni uri delovanja.



Na smučišču Krvavec je po podatkih z njihove spletne strani več kot meter snega, trenutno pa obratuje večina naprav. Kot je razvidno s spletnih kamer, je smučišče to sobotno dopoldne v jasnem vremenu privabilo številne ljubitelje snežnih strmin.