Zaradi visokih stroškov ogrevanja hrastniškemu bazenu grozi zaprtje

Stroški ogrevanja zimskega bazena v Hrastniku so se zaradi podražitve daljinskega ogrevanja z januarsko položnico skoraj potrojili. Kot so za STA povedali na občini, bazenu zato grozi zaprtje. Trenutno iščejo rešitve, kako to vendarle preprečiti. Kot poudarjajo, ima bazen širši regijski pomen.

Decembrski strošek ogrevanja je bil 4341 evrov, znesek na januarski položnici pa je dosegel 11.190 evrov. Razlog je podražitev cen daljinskega ogrevanja z nekaj več kot 65 evrov na megavatno uro na 291 evrov, so pojasnili na občini.

Da bi našli rešitev, je župan Marko Funkl že zahteval sestanek s predstavniki družbe Petrol, ki skrbi za daljinsko ogrevanje Hrastnika. Dogovorili so se namreč, da bo rešitev predlagal tudi Petrol, saj je z občino podpisal pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu pri energetski sanaciji bazena. Prosili so tudi za sestanek s pristojnimi ministrstvi. Zaenkrat so v začetku marca dogovorjeni z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom.