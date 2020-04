Zaradi vožnje pod vplivom alkohola bo državni sekretar predvidoma ponudil odstop

Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeveje po poročanju portala 24ur.com v službenem avtomobilu vozil prehitro in pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal 0,44 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je skoraj dvakrat več od dovoljene količine.Policisti so Breznika ujeli in kaznovali s 600 evri in 16 kazenskimi točkami 2. aprila v popoldanskih urah na ljubljanski obvoznici, še navaja portal. Ker vožnje ni smel nadaljevati, je službeno vozilo pustil na izvozu z avtoceste. O dogodku je bil minister za notranje zadeveobveščen danes. Breznik je napovedal, da bo ponudil odstop, minister Hojs pa je povedal, da ga bo najverjetneje sprejel.