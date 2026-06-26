Zaradi spornega ravnanja z varovancem v CUDV posredovala policija

Na enem od centrov za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) na Gorenjskem se je zgodil incident, zaradi katerega je zavod uvedel notranji nadzor, primer pa obravnava tudi policija, poroča 24.ur.

Po navedbah matere mladoletnega varovanca naj bi ta med vedenjskim izpadom pred zaposlenimi in drugimi varovanci slekel hlače. Ker ga zaposlenim ni uspelo pomiriti, sta ga menda dve delavki odpeljali pod mrzel tuš.

Direktorica zavoda je potrdila, da so zaradi dogodka uvedli notranji nadzor in iz delovnega procesa začasno izključili vpletene zaposlene. Dodala je, da ukrepajo v skladu s predpisi, zaradi varovanja zasebnosti mladoletne osebe pa dodatnih informacij ne morejo posredovati.

Policijska uprava Kranj je potrdila prejem prijave. Policisti preverjajo, ali obstajajo razlogi za sum kaznivega ravnanja oziroma drugih kršitev, in bodo o ugotovitvah obvestili pristojne institucije: »Prejeli smo prijavo in preverjamo, ali obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kakršnokoli kaznivo ravnanje. Če bomo zaznali elemente kaznivega dejanja ali prekrška, bomo izvedli ustrezne ukrepe iz pristojnosti policije oziroma o ugotovitvah obvestili druge pristojne institucije.«

V CUDV poudarjajo, da zaposlene redno usposabljajo za delo z osebami z zahtevnimi vedenjskimi in čustvenimi težavami ter jim zagotavljajo strokovno podporo pri obravnavi zahtevnih situacij: »Izobraževanja in delavnice na temo pozitivne vedenjske podpore in ravnanja pri delu z uporabniki s čustveno-vedenjskimi težavami in agresivnimi izpadi so pri nas stalna praksa. Prav tako je del našega dela tudi podpora zaposlenim, ki se znajdejo v zahtevnih situacijah pri svojem delu.«