Zastoji zaradi vremena in praznika v tujini

Zaradi odstranjevanja cestninskih postaj sta zaprta na primorski avtocesti priključek Kozina v obe smeri, predvidoma do 30. 5., ter na dolenjski avtocesti priključek Drnovo v obe smeri, predvidoma do 14. 6.

Promet je zaradi jutranje prometne konice zelo povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Zaradi prometne nesreče je na Dolenjki pri Višnji Gori proti Obrežju zaprt vozni pas, nastal je dvokilometrski zastoj. Na štajerski avtocesti pred Šentrupertom proti Ljubljani pa je oviran promet na odstavnem pasu.Kolona vozil in močno povečan promet je pri Kranju-zahodu v smeri Ljubljane. Kolona je trenutno dolga okoli petsto metrov, obstaja nevarnost naleta, na kraju sicer ni nesreče ali vzdrževalnih del. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je promet zelo počasen tudi od Kranj-zahoda to nekdanje cestninske postaje Torovo. Hitrost vozil je med 20 in 50 kilometrov na uro, zasedena sta oba prometna pasova, tako vozni kot prehitevalni. Začetek zastoja je približno petsto metrov pred Kranj-zahodom. Policija pričakuje, da se bo po jutranji konici stanje normaliziralo.Daljši zastoji so tudi na Štajerki: trikilometrski zastoj je med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru, med Šentrupertom in cestninsko postajo Vransko proti Ljubljani pa je zastoj dolg dva kilometra, poroča Cestno-prometni informacijski center.Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je kolona dolga štiri kilometre, na Primorki pred priključkom senožeče proti Kopru pa en kilometer. Na gorenjski avtocesti Kranj - zahod Ljubljana občasno zapirajo predor Šentvid.Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi poplavljenega cestišča pa je zaprta cesta Zameško - Kostanjevica.Danes se pričakuje zelo povečan promet iz smeri Avstrije, kjer je praznik, proti notranjosti države ter naprej proti mejnim prehodom s Hrvaško.