Silovita neurja grozijo severu Italije, jutri tudi Sloveniji

V petek se bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije lahko pojavljali močni krajevni nalivi, zato je Arso za osrednjo in zahodno Slovenijo izdal oranžno opozorilo.

Na severozahodu države so ob hudourniških vodotokih možne poplave. Verjetne so tudi poplave meteorne in zaledne vode. Plavje lahko zamaši posamezne objekte vodne infrastrukture in zajezi vodni tok.

Na jugozahodu bo težave povzročal veter. Ta bo po napovedih Arso majal drevesa in lomil veje. Ponekod bo lahko oviral cestni promet in nekoliko oteževal gibanje.

Na vzhodu Slovenije bodo možni lokalni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki.

Evropski sistem za napovedovanje neviht (ESTOFEX) je že za danes izdal najvišjo stopnjo opozorila za območje severne Italije, kjer so možna silovita neurja z debelo točo.

FOTO: posnetek zaslona/Arso

Kot pojasnjujejo vremenoslovci, bo na nestabilne razmere v naši regiji vplivala višinska dolina – ostanek nekdanje nevihte Erin – ki bo močno okrepila jugozahodni vetrovni stržen. »Nad območjem Alp se bo okrepil vetrovni stržen, kar bo povečalo vertikalno in horizontalno striženje vetra ter spodbudilo konvergentne in dvigalne procese. V kombinaciji z vlago in nestabilnostjo v spodnjih slojih atmosfere lahko to sproži razvoj intenzivnih nevihtnih sistemov, vključno z močnimi sunki vetra, krajevnimi nalivi in izrazito električno aktivnostjo,« so zapisali na portalu Neurje.si.

Sobota prinaša ohladitev in padavine, na vzhodu tudi fen in tropske noči

V soboto bo vreme po Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno in hladnejše. Padavine z nevihtami bodo dopoldne in čez dan od severozahoda zajele vso državo, zvečer pa postopno ponehale. Ob prehodu fronte bo ponekod zapihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma med 19 in 24 stopinjami Celzija, na severovzhodu do 26 °C.

Na zahodu države se pričakuje večja količina padavin, medtem ko bo na vzhodu zaradi fenskega vetra bolj suh in topel zrak. Tam bo padavin manj, temperature pa višje. Po podatkih modela ICON naj bi ljubljanska kotlina prejela med 10 in 20 milimetri dežja.

Kljub ohladitvi bo vzhod države lahko doživel tudi tropske noči, saj bodo jutranje temperature tam ob vetru segale nad 20 stopinj Celzija.