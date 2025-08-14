Zaradi vročine bodo sopihali tudi vlaki, pričakovati je zamude

Zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti v prometu so Slovenske železnice preventivno omejile hitrost vlakov na nekaterih progah. Omejitve bodo veljale od danes do sobote od 13. do 18. ure. Pričakovati je zamude, so danes sporočili iz Slovenskih železnic.

Na progah Dobova–Breg, Zidani Most–Sava, Logatec–Sežana, Divača–Koper in Sežana–Jesenice je hitrost omejena na 60 kilometrov na uro, na progi Breg–Zidani Most pa na 50 kilometrov na uro.

Najvišja dovoljena hitrost na drugih progah je do sto kilometrov na uro.

Potniki lahko dodatne informacije dobijo na telefonski številki 080 81 11, na spletni strani Slovenskih železnic ter pri osebju na prodajnih mestih in v vlakih. Potniki lahko brezplačne informacije dobite tudi prek SMS-sporočil, na katera se lahko prijavite na portalu Moj vlak.

Najvišja dovoljena hitrost na progah je sto kilometrov na uro, na več progah pa je omejena na 60 kilometrov na uro. FOTO: Uroš Hočevar

Poletno vreme z visokimi dnevnimi temperaturami se bo po napovedi agencije za okolje nadaljevalo do vključno sobote, v nedeljo pa se bo verjetnost za popoldanske plohe in nevihte znova povečala. Še vedno velja oranžno opozorilo za veliko toplotno obremenitev na Primorskem in ponekod v osrednji Sloveniji. Osvežitev je pričakovana v nedeljo in zlasti v ponedeljek.