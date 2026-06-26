Dodatne zamude: tik pred končno postajo uro in pol čakanja v pregretih vagonih

Vročinski val še naprej kaže posledice tudi na železniškem prometu. Potem ko so Slovenske železnice (SŽ) pred dnevi na nekaterih odsekih vpeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov, je zaradi vročine danes prišlo do okvare kretnice. Posledično so potniki mednarodnega vlaka več kot uro čakali na progi pred železniško postajo Ljubljana.

Kot je STA sporočil eden od potnikov, je mednarodni vlak EC 71 več kot uro in pol stal približno 1,5 kilometra pred glavno železniško postajo v Ljubljani.

Potnik je ob tem opozoril na slabe razmere v vagonu. »Vlak je razgret, klima se je sicer občasno prižigala, vendar brez zaznavnega učinka. V vagonu je vroče, potniki se hladijo s pahljačami in improviziranimi sredstvi,« je zapisal.

Razlog, da je vlak obtičal na progi, je bila okvara kretnice, zaradi katere ni mogel nadaljevati poti, so za STA pojasnili na SŽ. Do okvare je prišlo zaradi visokih temperatur, so dodali.

Vlak je po njihovih navedbah obstal za 74 minut, dokler niso napake odpravili.

Iz SŽ so sicer že v torek sporočili, da so zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti v železniškem prometu na nekaterih odsekih vpeljali preventivne omejitve hitrosti vlakov. Veljale bodo od ponedeljka do 2. julija, in sicer med 12. in 19. uro.

Omejitve so v veljavi na odsekih Dobova-Zidani Most-Ljubljana, Ljubljana-Kranj-Jesenice, Celje-Velenje, Stranje-Grobelno/Imeno, Logatec-Sežana, Divača-Koper, Pivka-Ilirska Bistrica, Jesenice-Sežana in Prvačina-Ajdovščina.

»Zaradi navedenega izrednega stanja bodo nastajale zamude v potniškem prometu na območju celotne Slovenije. Zagotavljanje varnosti vseh udeležencev železniškega prometa je na prvem mestu«, so odločitev za ukrep takrat utemeljili na Slovenskih železnicah.