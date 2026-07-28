Vročina v Evropi ustavlja nuklearke, Krško obratuje s polno močjo

Potem ko je v tujini, med drugim Franciji in Švici, zaradi vročinskega vala z obratovanjem začasno prenehalo več jedrskih elektrarn, iz Nuklearne elektrarne Krško (NEK) sporočajo, da jim vročinski val ni preprečil, da ne bi obratovali s polno močjo reaktorja.

NEK je tudi med letošnjim zahtevnim vročinskim valom ohranila »varno in stabilno obratovanje na polni moči ob doslednem upoštevanju vseh okoljskih omejitev, tudi tistih, povezanih z reko Savo,« so zapisali.

Proizvodnja elektrike je bila v skladu z letnim načrtom, kljub temu da je zaradi vremenskih razmer izkoristek in posledično količina v omrežje oddane električne energije nižja, kot bi bila sicer.

V NEK uporabljajo vodo iz Save, pri čemer upoštevajo omejitve pri višjih temperaturah reke. Ob visokih temperaturah in nizkih pretokih te meje dosežejo hitreje, zato elektrarna postopoma vključuje hladilne stolpe in tako zmanjša toplotno obremenitev reke, kar se odrazi kot nekoliko nižja moč na pragu elektrarne, tako zaradi povečane lastne rabe kot nižanja termodinamičnega izkoristka sekundarnega kroga, ki je odvisen od hladilne vode terciarnega kroga,« so pojasnili.

Temperatura reke Save je trenutno nižja, kot je bila med minulim vročinskim valom, pretok pa je zaradi pomanjkanja padavin še vedno nizek.