Zaradi vročinskega vala je kopanje na ljubljanskih bazenih brezplačno

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z javnim zavodom Šport Ljubljana zaradi vročinskega vala uvedla brezplačen vstop na vsa mestna kopališča, s čimer želi prebivalcem omogočiti lažjo osvežitev v obdobju visokih temperatur, poroča Dnevnik.

Ukrep velja od 4. avgusta in bo veljal do preklica oziroma do konca vročinskega vala, ko ga razglasi Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso).

Brezplačen vstop je mogoč na kopališčih Vevče, Kolezija, Ilirija in Kodeljevo. Ob tem na Športu Ljubljana opozarjajo, da je vstop brezplačen le do zapolnitve največje dovoljene kapacitete posameznega kopališča. Zaradi zagotavljanja varnosti bodo omejitve števila obiskovalcev dosledno upoštevane, zato obiskovalcem priporočajo, da se na bazene odpravijo čim prej.

Podobne ukrepe so letos uvedli tudi v Zagrebu in na Dunaju. V hrvaški prestolnici so brezplačno kopanje omogočili že junija, prebivalcem pa so v času vročinskih valov odprli tudi vrata več kulturnih ustanov, med njimi Muzeja sodobne umetnosti, Arheološkega muzeja, Etnografskega muzeja, Hrvaškega prirodoslovnega muzeja in galerije Školica.

Na Mestni občini Ljubljana so doslej kot možnosti za ohladitev v mestu izpostavljali predvsem pitnike, fontane, pršilnike, zelene površine in mestna kopališča. Z uvedbo brezplačnega vstopa pa so se pridružili mestom, ki z dodatnimi ukrepi prebivalcem pomagajo lažje prebroditi obdobja ekstremne vročine.