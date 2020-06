Konec tedna na cestah proti morju pričakujemo povečan promet

PREBERITE TUDI :

Na mejnih prehodih se še zmeraj izvaja nadzor prometa in potnikov. FOTO: Leon Vidic/Delo

V ponedeljek, 22. junija, je praznik na Hrvaškem, 25. junija pa v Sloveniji in na Hrvaškem. Zato bodo veljale nekatere omejitve tovornega prometa, dan prej se tako lahko pričakuje povečano število tovornih vozil.

Vremenska napoved za soboto in nedeljo je precej ugodna, zato lahko tudi na cestah pričakujemo povečan promet, predvsem v smeri proti morju. Ker na nekaterih odsekih potekajo obnovitvena dela, zaprt je na primer predor Golovec, bo potrebne nekaj strpnosti in previdnost.Čakalna doba je trenutno na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Jelšane, Obrežje in Gruškovje. Gneča in zastoji nastajajo na glavni cesti Padna - mejni prehod Dragonja. Na Prometno-informacijskem centru poročajo , da že občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi kontrole vozil in zastoja. Na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški, kolona je trenutno dolga štiri kilometre. Vozila so na odstavnem pasu. Čakalna doba pa je trenutno na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje.Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka prenova predora Golovec. Skozi predor je prepovedan promet za tovorna vozila, težja od 3,5 tone, in avtobuse v obe smeri. Obvoz je urejen po severni ljubljanski obvoznici. Predvsem v prometnih konicah se na teh odsekih pričakujejo zastoji.Na mejnih prehodih se še zmeraj izvaja nadzor prometa in potnikov, na nekaterih kontrolnih točkah s sosednjimi državami veljajo spremenjena pravila prehajanja meja. Do nedelje, 21. junija, bo policija na območju Slovenije izvajala poostrene nadzore psihofizičnega stanja voznikov.Zaradi preplastitve krožišča bo od danes zvečer do nedelje zvečer zaprta cesta Kranj–Spodnji Brnik pri avtocestnem priključku Kranj vzhod. Obvoz bo možen po lokalnih in državnih cestah ter po avtocesti med priključkoma Brnik in Kranj zahod. Prebivalce prosijo, naj se zaradi možnih zastojev na pot odpravijo pravočasno. Po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo bo obvoz urejen in ustrezno označen po državnih in lokalnih cestah ter po avtocesti med priključkoma Kranj zahod in Brnik.Zaradi preplastitve krožišča in njegove popolne zapore bosta na priključku Kranj vzhod zaprta tudi izvoz z avtoceste iz smeri Ljubljane in uvoz na avtocesto v smeri proti Jesenicam. Gre za cestni odsek, ki je močno obremenjen zlasti med tednom v popoldanskih prometnih konicah, ko pri izvozu z avtoceste Kranj vzhod nastajajo dolgi zastoji. Kranjska občina si zato prizadeva za ureditev dodatnega avtocestnega priključka Kranj sever, poroča STA.