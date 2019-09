Zaradi zasedanja Nata zaprte slovenske ceste

Med 13. in 15. septembrom bo v Sloveniji potekalo zasedanje Vojaškega odbora zveze Nato. Zasedanje bo na območju Policijske uprave Ljubljana, spremljevalni program pa tudi na območjih Policijske uprave Kranj in Policijske uprave Koper.



Policisti bodo v času obiska delegacij izvajali kratkotrajne mobilne zapore prometa. Na vseh večjih križiščih bodo urejali promet in zagotavljali čim bolj nemoten prehod varovanim osebam, preostalim udeležencem v prometu pa normalno vključitev v promet.



Ta režim bo veljal v petek, 13. septembra, od 12. do 18. ure, in v nedeljo, 15. septembra 2019, od 8. do 10. in od 12. do 17. ure.



Vse udeležence v cestnem prometu pozivamo, naj zaradi varnosti udeležencev obiska in lastne varnosti dosledno upoštevajo odredbe policistov, ki bodo skrbeli za varnost v cestnem prometu.



Policija priporoča, da se na pot odpravite prej kot običajno, vožnjo prilagodite razmeram na cestah ter vozite strpno in previdno.