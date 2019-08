Med zemeljskimi plazovi na cesti ostalo ujetih sedem ljudi, nekatere ceste še zaprte

Na cesti ostalo ujetih sedem oseb

Posledice poplav v Vuzenici. FOTO: Veronika Rudolf Oka/Neurje.si



Vreme se še ne bo ustalilo

Slovenijo je včeraj zajelo silovito neurje, ki je povzročilo precej škode. Višina te še ni znana. Zaradi zemeljskih plazov so še vedno zaprte nekatere lokalne ceste. Z Uprave RS za zaščito in reševanje so sporočili , da se je ob 19.47 na lokalno cesto v naselju Golek v občini Krško vsul zemeljski plaz. Za odstranitev zemljine in s tem prevoznost ceste je poskrbelo podjetje Kostak Krško.Tudi v železniškem prometu je prišlo do težav. Nekaj minut po 20. uri so s Slovenskih železnic sporočili, da je bil na progi med postajama Brestanica in Blanca promet zaradi poplave prekinjen. Okrog 22. ure je nato stekel po enem tiru, zato je prihajalo do zamud. V naselju Blanca je v podvozu zaradi meteorne vode sicer obstalo osebno vozilo, ki so ga gasilci s tehničnim posegom potegnili iz vode.Še vedno je zaradi plazu med postajama Vuhred in Vuzenica zaprta koroška proga. Glavna cesta Celje - Krško je zaprta pri Rimskih Toplicah zaradi poplavljenega vozišča.V popoldanskem času je močno deževje z vetrom in ponekod tudi točo zajelo širša območja Postojne, Novega mesta, Ljubljane in nekaterih drugih krajev v osrednji Sloveniji, najhuje pa je bilo v okolici Mute in Vuzenice. Po poročanju portala Neurje.si je po neuradnih podatkih nad območjem občine Muta v dveh urah padlo pred 100 milimetrov padavin.Na Corsu so zabeležili tudi nekaj udarov strel, med drugim v objekte. O močnejši nevihti so poročali tudi iz zaledja Kopra oz. z območja Kraškega roba.V Javorju je zalilo spodnjo etažo stanovanjskega objekta, na cesto Črna - Šentvid pa se je sprožilo osem zemeljskih plazov. Med njimi je na cesti ostalo ujetih sedem oseb s tremi osebnimi vozili in motorist. Posredovali so gasilci PGD Črna na Koroškem. Zaradi neprevozne ceste so osebe začasno nastanili v centru Črne na Koroškem.Ob 22.18 je v Lokrovcu v celjski občini zaradi udara strele zagorelo na strehi gospodarskega poslopja. Gasilci PGD Lokrovec-Dobrova so pogasili en kvadratni meter strehe, ki je tlel, so sporočili z URSZR. Gasilci po vsej državi so imeli sicer ogromno dela s poplavljenimi kletmi in naraščanjem hudournikov.Kljub opozorilom so včeraj nekateri vozniki zaradi toče zavetje znova poiskali v predorih in pod nadvozi. Nekaj časa je bil zaradi nespametnih voznikov tako zaprt predor Kastelec. Na Resslovi cesti med Bazovico in Sežano pa je strela zadela italijanskega kolesarja, ki je še vedno v kritičnem stanju.Danes in jutri bo vreme sicer spremenljivo oblačno s sončnimi obdobji. Zlasti popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte, so sporočili meteorologi z Agencije RS za okolje (Arso). Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.Jutri se vreme še ne bo ustalilo. Predvsem popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte. Na Primorskem bo več sonca, pihala bo šibka burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 22 do 27, na Primorskem okoli 30 stopinj.