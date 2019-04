Zaradi plazu kamenja zaprli cesto in trgovino

Preberite še: Po Sloveniji krajevne plohe in lokalna neurja

Zasneženo je tudi pri Ratečah. Foto Prometno-informacijski Center

Pred predorom Karavanke proti Avstriji je 1,5 kilometra dolg zastoj. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Mirno Pečjo in Karteljevim proti Obrežju, na štajerski avtocesti pa je zaradi poškodovanega cestišča promet med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru promet urejen samo po enem voznem pasu.

Imeli smo že preko dvajset stopinj Celzija, toda v nekatere predele Slovenije se je znova vrnil sneg. Zaradi zimskih razmer sta zaprta prelaza Vršič in Korensko sedlo.Prav tako je zapora pri zadnjem predoru proti Ljubelju zaradi plazu kamenja. S ceste so odstranili samo manjše skale, da so začasno ustvarili ozek prehod za vozila, ki so ostala nad plazom, šlo je za približno trideset vozil in kombijev.Ves čas se na območju sliši proženje kamenja, zato pri policiji prosijo vse, naj ne prečkajo zapor (ne peš ne z vozili).Poleg policije so na kraju posredovali gasilci društev Podljubelj in Bistrica pri Tržiču ter Civilna zaščita občine Tržič. Za lokalno prebivalstvo velja poseben režim prehodov skozi nevarno območje, ki ga bodo sproti usklajevali s PGD Podljubelj.Cesta z obeh strani meje bo ostala zaprta do nadaljnjega, enako velja za trgovino na Ljubelju. Na planinskih postojankah po podatkih policije ni ljudi.V ponedeljek bo oblačno in hladno z občasnimi padavinami. Meja sneženja bo zjutraj in dopoldne med 500 in 800 metri nad morjem. V torek bo zmerno oblačno, predvsem na vzhodu bo še možna kakšna kaplja dežja. Ponekod bo še pihal severni veter. Topleje bo. V sredo bo delno sončno s kakšno popoldansko ploho.