Zasavska koča naj visokogorska, Dom na Kofcah naj planinska koča 2019

Oskrbniška ekipa Doma na Kofcah, naj planinske koče 2019. FOTO: Miha Mokorel



Veliko tujih obiskovalcev

Oskrbnika Jure Brečko in Tea Dernovšek (v sredini) ter Vesna Jug, gostoljubna ekipa Zasavske koče na Prehodavcih. FOTO: osebni arhiv



Na štruklje

Ljubljana – Obiskovalci gora so v tradicionalnem poletnem izboru Naj planinska koča 2019, v katerem je sodelovalo 157 oskrbovanih slovenskih koč (29 visokogorskih planinskih postojank in 128 planinskih koč), za najboljšo visokogorsko planinsko postojanko okronalina Prehodavcih, za najboljšo planinsko kočo pa, ki bo prihodnjo nedeljo (ob 11. uri) tudi gostil skupno praznovanje. Kot poudarjajo na Planinski zvezi Slovenije (PZS), sta zmagovalki pozitiven zgled za preostale. »Izbor je dodatna spodbuda za planinska društva in osebje v kočah k prizadevnemu in še strokovnejšemu delu,« je poudaril podpredsednik PZSin dodal: »Upam, da smo v sklepni fazi z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo glede objave razpisa za ekološko in energetsko sanacijo planinskih koč, saj bi ta sredstva omogočila, da bi koče posodobili in osebju priskrbeli še kakovostnejše razmere za delo.«Zasavska koča na Prehodavcih (PD Radeče) na 2071 metrih idilično kraljuje v osrčju Julijskih Alp. »Posebno jo delata njena majhnost in domačnost. Naziv nas je zelo presenetil, nismo ga pričakovali, saj smo malo odmaknjeni in smo imeli letos večinoma tuje obiskovalce, slovenskih relativno malo. Pozitivno smo presenečeni, da lahko majhna koča in majhno planinsko društvo s skromnostjo in domačnostjo postaneta tako znana in priljubljena med planinci,« je vtise strnil oskrbnik, ki z Zasavsko kočo diha že desetletje in pol (zadnja štiri leta z roko v roki s), in primaknil: »Dobrega oskrbnika naredi predvsem dobra ekipa, tako oskrbniška na koči kot vsak, ki mu v dolini stoji ob strani – gospodar in vsi prostovoljci, ki pomagajo pri delovanju koče. Ob podpori je pomembno tudi, da ima relativno proste roke pri upravljanju koče. Trudimo se biti, kar smo, preprosti, domači in pripravljeni pomagati.«Dom na Kofcah (PD Tržič) s štruklji privablja 1488 metrov visoko pod Košuto, že 22. leto pa mu pečat daje družina. »Verjetno so pretehtali kulinarika, prijazno osebje in hitra postrežba. Naziv je pokazatelj, da delamo dobro, nagrada za nazaj in spodbuda za naprej, da lahko še kaj izboljšamo. Hvaležen sem celotni ekipi, ki je res dober kolektiv. Vsa leta že vlagamo v kočo, dobro sodelujemo s planinskim društvom, vsako leto obnavljamo in tako storimo veliko dobrega za obiskovalce, najpomembnejši pa je kolektiv, da se dobro razumejo, so zadovoljni in uspešno delajo,« je navdušen najemnik, njegova desna roka, pa je pristavil: »V tem izboru smo bili že večkrat drugi, letos smo zmagali. Naš glavni cilj je, da so obiskovalci zadovoljni, mi pa se zavedamo, da moramo delati s srcem in velikim veseljem do vseh ljudi, tudi do ekipe, saj ni enako kot v dolini, v planinski koči si pravzaprav doma.«