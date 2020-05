Zasavski Prometej bo segal osem metrov v nebo

Kako je Prometej premagal Luciferja

Kulturni minister v Šarčevi vladi Zoran Poznič je ministrovanje zamenjal za »klesanje«. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Poklon preteklosti in luč v prihodnost

Skulptura rudarja Prometeja, delo Zorana Pozniča, v nastajanju. FOTO: Arhiv TNM

Trbovlje – Čez dobrega pol leta, 4. decembra, na dan, ko praznuje zavetnica rudarjev sveta Barbara, se bo Zasavje več kot dvestoletni tradiciji rudarjenja poklonilo z eno najvišjih javnih spominskih plastik v državi: z osemmetrsko železno skulpturo rudarja Prometeja, delom akademskega kiparja Zorana Pozniča in njegovih pomočnikov. Prometej bo stal na Ostrem vrhu, od koder bo osvetljeval trboveljsko dolino tudi po dokončnem zaprtju Rudnika Trbovlje - Hrastnik (RTH) v decembru.»Tako kot je Prometej bogovom ukradel ogenj in ga dal ljudem – zaradi česar je bil obsojen na večno trpljenje –, tako je Zasavje plačalo visoko ceno, da so ljudje imeli luč in energijo,« je povezavo med grškim in zasavskim Prometejem pojasnil. Pobudo za kip je dal dolgoletni direktor zasavskih premogovnikov, vse aktivnosti za postavitev pa je vodil, neumorni nekdanji zasavski funkcionar in energetik.Ko je po sestopuz oblasti lani jeseni zapustil mesto kulturnega ministra, je v roke vzel kladivo. Kupe zarjavelega železja so iz zaprtih jaškov Rudnika Trbovlje - Hrastnik (RTH) vlekli že leto prej, ko je Poznič vodil še kulturni center Delavski dom Trbovlje in prispeval k razvoju Trbovelj kot novomedijskega mesta. Zarjavelo železje naravnost iz zasavskih jam bodo porabili za osnovo rudarjeve podobe. »Nekaj železja bomo speskali, zaščitili z akrilati, da bo večno, ga nadgradili z novimi kovinami in materiali ter osvetlili z laserskimi žarki, led diodami, nekaj bo črne luči. Žarčil bo tudi ponoči in lasersko svetlobo usmerjal v ostrem snopu do rudniškega jaška na drugi strani mesta, na Gvidu, kjer bo osvetlil rudarski grb vrh stolpa,« pripoveduje Poznič.Sprva je kip hotel poimenovati Prinašalec luči v upanju, da ne bo nihče potegnil korelacije med podobo rudarja in latinskim izrazom za prinašalca luči – Luciferjem. Na koncu je prevladal – Prometej, prinašalec ognja. Ta bo tudi zaključil spominska obeležja, ki so jih v sklopu Trbovelj novomedijskega mesta (TNM) oziroma kulturnega centra zadnja leta posvečali rudarski tradiciji: od virtualnega muzeja 4. dritl, ki so ga uredili v »podzemlju« Delavskega doma Trbovlje, do rudarskega potepa po njem, imenovanega Pobeg iz rudnika. Društvo TNM je tudi uradni investitor 45 tisočakov vrednega projekta in bodoči lastnik zemljišča, na katerem bo stala mogočna skulptura, ki bo s podstavkom merila skoraj deset metrov v višino in svetila s samopreskrbnimi sončnimi celicami.Z monumentalnim spomenikom se bodo Zasavci poklonili preteklim rodovom, pravi Poznič, uporabljena nova tehnologija pa hkrati nakazuje obete nekdaj pretežno težkoindustrijske doline za visokotehnološko prihodnost. Med sponzorji je tudi družba Gen-I, ki bo pripravila načrt in donirala kilovat močno sončno elektrarno, iz katere se bo napajal Prometej, sicer zračen, votel kip s svetlobo od znotraj.