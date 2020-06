Zaščitimo modro bogastvo našega planeta

Pridružite se Rio Mare in WWF ter spoznajte zavezanost trajnostnemu ribolovu na www.riomare.si.

Oceane velikokrat dojemamo kot neskončno zakladnico ribjih in drugih virov, vendar to ni tako, saj se na globalni ravni kar 60 % ribjega staleža danes že močno izkorišča. Rio Mare in WWF tako že vrsto let skupaj iščeta rešitve, ki bi celotno ribolovno industrijo spodbudile k sprejemanju trajnostno zasnovanih proizvodnih in oskrbovalnih politik.V štirih letih partnerstva, ki je usmerjeno k zasledovanju trajnostnih ciljev, je Rio Mare dosegel pomemben mejnik, saj(Marine Stewarship Council)(Fishery Improvement Projects). Končni cilj pa še vedno ostaja, kar želi uresničiti do leta 2024.Kampanja pod imenom Skupaj za oceane stremi k povečanju količine rib, pridobljenih iz trajnostnih virov, pri čemer podpira ustrezno upravljana ribolovna območja in spodbuja transparentnost vzdolž celotne dobavne verige. Ključnega pomena je tudi ozaveščanje potrošnikov, saj lahko ti s svojimi nakupovalnimi navadami, ki temeljijo na razmisleku o tem, od kod izdelek prihaja in kako je pridobljen, pripomorejo k svetlejši prihodnosti naših oceanov. Da bi problematiko čim bolj približali čim širšemu krogu ljudi, pa so pri Rio Mare ustvarili navdihujočo risanko, ki spremlja simpatično deklico Ondine in mogočnega prijatelja Oceana na popotovanju, kjer spoznavata pomen ohranjanja narave.