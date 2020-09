Zaščitne maske postale kopje za politična obračunavanja

Ministrica za šolstvo ob predsedniku MOK Thomasu Bachu. FOTO: Posnetek zaslona/RTV Slovenija



Nošenje maske odgovornost posameznika

O zaščitnih maskah se v zadnjih dneh vedno bolj krešejo mnenja. Ne strokovna, pač pa predvsem politična . Stranka SD je namreč podprla poziv ravnateljev za šole brez mask, del opozicije na drugi strani zaradi spodrsljaja šolske ministrice zahteva njen odstop.»Pozivamo, da ukrepe za vrtce in šole oblikuje stroka. Ob epidemiologih tudi pedagogi, socialni delavci, psihologi, praktiki. Zahtevamo jasen in predvidljiv načrt z vključevanjem vseh, ne dekrete z danes na jutri. Za šolo brez mask,« so zapisali na družbenem omrežju twitter. Premierje tak poziv označil kot »odkrito spodbujanje h kršitvi pravil, ki varujejo javno zdravje in še posebej življenja ranljivih skupin«. Dejanje stranke SD je opisal kot »zavržno in splošno ogrožajoče«.Predsednica SDse je na to odzvala z besedami, da niso proti nošenju mask. »Vztrajamo pa, da morajo vodenje krize prevzeti neodvisni strokovnjaki, epidemiologi. Oni naj komunicirajo z javnostjo. Ne pa ministri, PV ali vladni govorec!! Dokler pa bo #COVID19 zlorabljen v politične namene, bo nezaupanje v sprejete ukrepe.«Stroka z vodjo strokovne skupine za covid-19 dr.na čelu od izbruha koronavirusa naprej ponavlja, da so maske ustrezna zaščita za preprečevanje širjenja – če jih pravilno nosimo vsi. Vlada je že 3. septembra z odlokom sprejela, da so zaščitne maske obvezne tudi v zaprtih javnih prostorih, saj od avgusta dalje število novookuženih narašča. Mnogi se tega ukrepa ne držijo, na čelu s tistimi, ki so ukrepe sprejeli. Ministrica za šolstvoje v ponedeljek na gala dobrodelni prireditvi v organizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) v dvorani s 150 ljudmi sedela za mizo brez zaščitne maske na obrazu. Kakšen zgled je to dalo prebivalcem, je jasno tudi iz ogorčenja, ki ga je njeno dejanje povzročilo v javnosti.Opozicija je skočila na vlak in ministričin spodrsljaj takoj izkoristila za politično obračunavanje. Stranke SAB, LMŠ in Levica so že v torek zahtevale odstop ministrice. Ta se je na družbenem omrežju twitter včeraj sicer opravičila. Samoplačniško se bo testirala in do izvidov koristila dopust. A ker je ministrica članica aktualne vlade, ki je ukrepe sprejela, javnost (upravičeno) pričakuje, da se jih bodo držali (vsaj) člani vlade. Dr. Beovićeva je včeraj opozorila, da bi morale biti javne osebnosti zgled pri spoštovanju pravil za preprečevanje širjenja koronavirusa.Nedvomno je bila organizacija tako velike prireditve, kot je bila ponedeljkova, velik spodrsljaj ne le udeležencev, pač pa tudi organizatorja. Na OKS so za Delo včeraj povedali, da so dobili dovoljenje od NIJZ 14. septembra, ko so veljali drugi pogoji. Za novo dovoljenje, ki bi vključevalo tudi pogostitev, nato niso zaprosili. Glede obveznega nošenja mask pa se odlok med 3. in 21. septembrom ni v ničemer spremenil.Minister za gospodarstvoje o organizatorjevi vlogi pri ponedeljkovem fiasku danes zapisal: »Obžalujem, da je organizator v tako neprijeten položaj spravil vse goste. Prav je, da storjene napake priznamo, se zanje opravičimo in jih popravimo. Računam na integriteto in vest posameznika. Naj pa spodrsljaji ne zameglijo vsega dobrega dela.«A nošenje mask je vendarle odgovornost vsakega posameznika. Na OKS so v odzivu včeraj zapisali: »Udeleženci večera so bili natanko seznanjeni s pravili obnašanja, do prihoda v dvorano vsi v maskah, ob vstopu v dvorano so maske sneli z obraza. V dvorani je bila zagotovljena predpisana razdalja. Sedežni red je bil vnaprej določen, velikosti prostora in razporeditev sedežev pa je bila prilagojena upoštevanju zadostne medosebne razdalje dveh metrov. Bliže skupaj so lahko sedeli le člani istega gospodinjstva.«Stroka, ki javnost obvešča o pomenu zaščitnih mask, je v zadnjih dneh vedno pogosteje preslišana. Na spletu, predvsem družbenih omrežjih, se bliskovito širijo teorije zarote, prepričanja, da maske niso učinkovite in da jih ni treba nositi. Pričakovati, da bodo državljani spoštovali ukrepe, medtem ko se jih ne držijo športniki, funkcionarji in politiki, je iluzorno.Kako bo v primerih, ko posamezniki ne nosijo zaščitne maske in tako zavestno kršijo vladne ukrepe, ravnal zdravstveni inšpektorat, je jasno. Oziroma bi vsaj moralo biti. Glede ponedeljkove prireditve so prejeli nekaj prijav in zagnali postopek. Ker ta še v poteka, oglobljen ni bil nihče od 150 ljudi v dvorani. Prav tako inšpektorat ni obiskal organizatorja prireditve. Na OKS so za Delo povedali, da bodo odgovornost za kršenje ukrepov na prireditvi prevzeli sami.