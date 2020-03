Zaščitnih sredstev imajo samo še za dva dni

Šmarje pri Jelšah – Po zadnjih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji 286 potrjenih okužb s koronavirusom, največ, 71, v Ljubljani, z 22 primeri pa sledi Šmarje pri Jelšah. Tam so včeraj potrdili okužbo pri zaposleni v Domu upokojencev, ostalih 22 testiranih zaposlenih je bilo negativnih. Testirali so še 12 stanovalcev, vendar rezultati sinoči še niso bili znani. V Domu upokojencev upajo, da bodo negativni, saj zaščitne opreme skoraj nimajo več.



NIJZ je vzel brise sicer vsem, več kot 120 zaposlenim v Domu upokojencev, vendar za zdaj niso testirali vseh. Kot je pojasnila direktorica doma Gordana Drimel, so poleg 23 že testiranih na testiranje napotili še štiri zaposlene: »Na NIJZ so nam povedali, da preventivno testiranje nima smisla, da pa bodo testirali vse, ki bodo kazali znake okužbe s covidom-19.«



Drimlova je zelo zaskrbljena, še posebej zato, ker zaposlena, pri kateri so potrdili okužbo na koronavirus, ni kazala prav nobenih znakov okužbe, tista delavka, ki pa je kazala znake okužbe in zaradi katere so vse druge tudi testirali, pa je bila negativna: »Vsem delavcem izmerimo temperaturo, povprašamo o počutju, tudi med delovnikom. Čisto vsak je lahko okužen, pa sploh ne vemo.« V domu upokojencev so sicer vse zaposlene, ki so bili v neposrednem stiku z okuženo, poslali domov, stanovalce na oddelkih pogosteje opazujejo in jim merijo telesno temperaturo. Bolezenski znaki so se s torka na sredo pokazali pri eni oskrbovalki, ki so jo po navodilih dežurnega zdravnika takoj izolirali in je pod zdravniškim nadzorom, so včeraj sporočili iz občine.

Po plašče v lakirnico

Zaposleni v Domu upokojencev imajo trenutno še za dva dni zaščitne opreme, je pojasnila direktorica doma: »Razumela bi, da bi imeli težave, če bi se včeraj spomnili na maske. Pa sem vse naročila že pred dvema mesecema! Klicala sem na ministrstvo, blagovne rezerve, skupnost socialnih zavodov, pa nič! Zdravstveni dom Šmarje mi je posodil nekaj setov za delo z obolelimi s covidom-19, drugih zaščitnih sredstev pa ni. Srčno upam, da bodo rezultati testiranj negativni. Ampak ves čas nekaj upam, pa se vsak dan znova vse podre.«



Ker je treba masko menjavati vsaki dve uri, jih na dan v domu porabijo 700, razloži Drimlova in se sprašuje: »Kako naj na prvo fronto pošljem ljudi brez zaščite? Naša šivilja jih je začela šivati sama. Klicala sem avtomobilsko lakirnico, da so nam poslali dvajset nepremočljivih plaščev. Karakteristike bom še naštudirala, ampak verjetno je bolje to kot nič.«