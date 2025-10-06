Minister Vinko Logaj: Ne zatiramo zasebne iniciative

V nadaljevanju preberite:

Poslanci so na današnji izredni seji v tretji obravnavi sprejeli novelo zakona o vrtcih, ki precej spreminja financiranje zasebnih vrtcev. Ti so večkrat opozorili, da predlog pomeni njihov konec, zlasti zasebni vrtci, ki izvajajo javni kurikul. Ti namreč do sofinanciranja ne bodo več upravičeni in nekateri že napovedujejo ustavno presojo. Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj pa je poudaril, da nikogar ne zatirajo, da gre zgolj za programsko urejanje, saj morajo zasebni vrtci predstavljati popestritev.