Zasedanje, zaznamovano z vojno v Ukrajini

Kako velik strateški izziv zveza Nato vidi v vojni v Ukrajini, je moč sklepati s seznama govorcev iz Ukrajine in tem, o katerih bodo razpravljali na sejah odborov parlamentarne skupščine Nata, ki jo bo do ponedeljka zvečer gostila Ljubljana. Medtem ko bodo Ukrajinci delili svoje vojne izkušnje, bosta Slovenca govorila o izzivih in priložnostih, ki jih za varnost ponuja vesolje.

Po včerajšnjem uradnem odprtju 71. letnega zasedanja parlamentarne skupščine (PS) zveze Nato, ki ga Slovenija gosti drugič po letu 2005, se bodo danes in jutri na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani zvrstile seje različnih odborov pred ponedeljkovim vrhuncem, plenarnim zasedanjem, ki se ga bo udeležilo več kot 300 poslancev iz 46 držav. Udeležence bodo ob začetku plenarnega zasedanja v ponedeljek nagovorili premier Slovenije Robert Golob, generalni sekretar Nata Mark Rutte in po videopovezavi tudi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.