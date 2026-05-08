Zaseg konoplje na Goričkem, osumljenci bi zaslužili do milijon evrov

Kriminalisti so na območju soboške policijske uprave razkrili obsežno kriminalno dejavnost, povezano z gojenjem konoplje in zasegli več kot 86 kilogramov prepovedane droge ter orožje. Kriminalist Bojan Rous je na novinarski konferenci povedal, da bi osumljenci z veleprodajo konoplje zaslužili okoli 450.000 evrov, z ulično preprodajo pa milijon.

Skupno so kriminalisti zasegli več kot 86 kilogramov konoplje, dve pištoli, naboje, več elektronskih naprav ter opremo za gojenje in pakiranje, med drugim prezračevalne sisteme, grelnike, vlažilce, tehtnice in naprave za vakuumiranje, pa tudi več kot 10.000 evrov gotovine.

Kazensko ovadbo so podali zoper osem oseb, starih od 17 do 61 let, vsi so z območja Upravne enote Ljubljana. Štirje so bili privedeni k preiskovalnemu sodniku, ki je za dva odredil pripor, za dva pa hišni pripor.

Po Rousovih besedah gre za enega največjih zasegov konoplje iz prirejenih prostorov v Sloveniji. Ocenil je, da bi osumljeni z veleprodajo zaslužili okoli 450.000 evrov, z ulično preprodajo pa približno milijon evrov.

Rous iz sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota je dodal, da so kriminalisti od začetka marca letos preiskovali kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, sprva zoper štiri osumljence z območja Upravne enote Ljubljana, stare med 29 in 33 let.

Po njegovih navedbah je eden izmed osumljencev že leta 2023 kupil starejšo stanovanjsko hišo na območju Upravne enote Murska Sobota in jo prodal drugemu osumljencu z namenom preureditve v prostor za gojenje konoplje.

FOTO: Policijska uprava Murska Sobota

Kriminalisti so 4. maja zvečer na podlagi sodne odredbe vstopili v objekt, kjer so prijeli sedem oseb, ki so v tistem času pakirale konopljo. Vse so pridržali. Hišne preiskave so nadaljevali naslednji dan, pred tem pa so zaradi varnosti posredovali tudi gasilci, ki so odstranili 15 jeklenk, ter strokovnjak za elektriko, ki je pregledal napeljavo.

Preiskave so potekale tako na območju Policijske uprave Murska Sobota kot tudi v Ljubljani. Tam so pred hišno preiskavo zalotili še eno osumljeno osebo, ki je iz hiše odnašala dve pištoli, 81 nabojev, domnevno konopljo, več telefonov in približno 9000 evrov gotovine.

Kot je na novinarski konferenci še dodal predstavnik uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave Mišo Radovančević, preiskovanje kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog ostaja ena ključnih in prednostnih nalog policije. Ob tem je opozoril, da Slovenija zaradi svoje geografske lege med zahodnim Balkanom in srednjo Evropo že desetletja ostaja na zemljevidu organiziranih kriminalnih združb.

Po njegovih besedah policija letno odkrije od 50 do 70 prirejenih prostorov za gojenje konoplje, letos že osem. Ob tem je izpostavil, da Slovenija na tem področju dosega določeno stopnjo samozadostnosti, vendar prepovedana droga iz teh prostorov pogosto ni namenjena le domačemu trgu, temveč tudi tujini. Del konoplje z višjo vsebnostjo THC po njegovih navedbah v Slovenijo prihaja iz Španije preko Francije in Italije, pri čemer jo tihotapijo tako v tovornih kot osebnih vozilih.

FOTO: Policijska uprava Murska Sobota

Radovančević je opozoril tudi na vse večjo profesionalizacijo tovrstne kriminalne dejavnosti. »Odkriti prirejeni prostori so vedno bolj tehnološko dovršeni, večji in modernejši, kar kaže na profesionalizacijo proizvodnje konoplje,« je dejal. V konkretnem primeru so bile po njegovih besedah poleg tehnološke dovršenosti jasno razdeljene tudi vloge članov organizirane kriminalne združbe, kar je dodatno otežilo preiskavo.

Izpostavil je še, da se kriminalne združbe pri vzpostavljanju takšnih prostorov praviloma izogibajo urbanim središčem in izbirajo manj izpostavljena, ruralna območja. Po njegovih besedah je soboški policiji uspelo pravočasno prepoznati previdne nelegalne aktivnosti, pri čemer so bili ključni pravočasno zbiranje informacij, razumevanje razmer na terenu in usklajeno ukrepanje.

Zaradi teže kaznivega dejanja in predhodne kaznovanosti nekaterih osumljencev obstajala nevarnost kompromitiranja preiskave. Aktivnosti so zato izvajali prikrito in pod nadzorom, pri čemer po njegovih besedah ni bilo večje nevarnosti za prebivalce.

Ob tem je dodal, da je šlo za izjemno tehnološko dovršen prostor za umetno gojenje konoplje, umeščen v več prostorov starejše hiše, z ustrezno izolacijo in prezračevanjem. Policija po njegovih besedah tudi v prihodnje računa na pomoč občanov, ki lahko sumljive aktivnosti prijavijo na številko 113 ali kriminalistični policiji.

Policija napoveduje, da bo tudi v prihodnje intenzivno nadaljevala aktivnosti na področju odkrivanja tovrstnih kaznivih dejanj ter delovanja proti organiziranim kriminalnim združbam.