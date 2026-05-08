  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Zaseg konoplje na Goričkem, osumljenci bi zaslužili do milijon evrov

    Skupno so kriminalisti zasegli več kot 86 kilogramov konoplje, dve pištoli, naboje, več elektronskih naprav ter opremo za gojenje.
    FOTO: Policijska uprava Murska Sobota  
    Galerija
    FOTO: Policijska uprava Murska Sobota  
    STA
    8. 5. 2026 | 16:09
    5:32
    A+A-

    Kriminalisti so na območju soboške policijske uprave razkrili obsežno kriminalno dejavnost, povezano z gojenjem konoplje in zasegli več kot 86 kilogramov prepovedane droge ter orožje. Kriminalist Bojan Rous je na novinarski konferenci povedal, da bi osumljenci z veleprodajo konoplje zaslužili okoli 450.000 evrov, z ulično preprodajo pa milijon.

    image_alt
    V hišnih preiskavah v Ljubljani zasegli 80.000 evrov in 70 kilogramov drog

    Skupno so kriminalisti zasegli več kot 86 kilogramov konoplje, dve pištoli, naboje, več elektronskih naprav ter opremo za gojenje in pakiranje, med drugim prezračevalne sisteme, grelnike, vlažilce, tehtnice in naprave za vakuumiranje, pa tudi več kot 10.000 evrov gotovine.

    Kazensko ovadbo so podali zoper osem oseb, starih od 17 do 61 let, vsi so z območja Upravne enote Ljubljana. Štirje so bili privedeni k preiskovalnemu sodniku, ki je za dva odredil pripor, za dva pa hišni pripor.

    Po Rousovih besedah gre za enega največjih zasegov konoplje iz prirejenih prostorov v Sloveniji. Ocenil je, da bi osumljeni z veleprodajo zaslužili okoli 450.000 evrov, z ulično preprodajo pa približno milijon evrov.

    Rous iz sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota je dodal, da so kriminalisti od začetka marca letos preiskovali kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, sprva zoper štiri osumljence z območja Upravne enote Ljubljana, stare med 29 in 33 let.

    Po njegovih navedbah je eden izmed osumljencev že leta 2023 kupil starejšo stanovanjsko hišo na območju Upravne enote Murska Sobota in jo prodal drugemu osumljencu z namenom preureditve v prostor za gojenje konoplje.

    FOTO: Policijska uprava Murska Sobota
    FOTO: Policijska uprava Murska Sobota

    Kriminalisti so 4. maja zvečer na podlagi sodne odredbe vstopili v objekt, kjer so prijeli sedem oseb, ki so v tistem času pakirale konopljo. Vse so pridržali. Hišne preiskave so nadaljevali naslednji dan, pred tem pa so zaradi varnosti posredovali tudi gasilci, ki so odstranili 15 jeklenk, ter strokovnjak za elektriko, ki je pregledal napeljavo.

    Preiskave so potekale tako na območju Policijske uprave Murska Sobota kot tudi v Ljubljani. Tam so pred hišno preiskavo zalotili še eno osumljeno osebo, ki je iz hiše odnašala dve pištoli, 81 nabojev, domnevno konopljo, več telefonov in približno 9000 evrov gotovine.

    Kot je na novinarski konferenci še dodal predstavnik uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave Mišo Radovančević, preiskovanje kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog ostaja ena ključnih in prednostnih nalog policije. Ob tem je opozoril, da Slovenija zaradi svoje geografske lege med zahodnim Balkanom in srednjo Evropo že desetletja ostaja na zemljevidu organiziranih kriminalnih združb.

    Po njegovih besedah policija letno odkrije od 50 do 70 prirejenih prostorov za gojenje konoplje, letos že osem. Ob tem je izpostavil, da Slovenija na tem področju dosega določeno stopnjo samozadostnosti, vendar prepovedana droga iz teh prostorov pogosto ni namenjena le domačemu trgu, temveč tudi tujini. Del konoplje z višjo vsebnostjo THC po njegovih navedbah v Slovenijo prihaja iz Španije preko Francije in Italije, pri čemer jo tihotapijo tako v tovornih kot osebnih vozilih.

    FOTO: Policijska uprava Murska Sobota
    FOTO: Policijska uprava Murska Sobota

    Radovančević je opozoril tudi na vse večjo profesionalizacijo tovrstne kriminalne dejavnosti. »Odkriti prirejeni prostori so vedno bolj tehnološko dovršeni, večji in modernejši, kar kaže na profesionalizacijo proizvodnje konoplje,« je dejal. V konkretnem primeru so bile po njegovih besedah poleg tehnološke dovršenosti jasno razdeljene tudi vloge članov organizirane kriminalne združbe, kar je dodatno otežilo preiskavo.

    Izpostavil je še, da se kriminalne združbe pri vzpostavljanju takšnih prostorov praviloma izogibajo urbanim središčem in izbirajo manj izpostavljena, ruralna območja. Po njegovih besedah je soboški policiji uspelo pravočasno prepoznati previdne nelegalne aktivnosti, pri čemer so bili ključni pravočasno zbiranje informacij, razumevanje razmer na terenu in usklajeno ukrepanje.

    Zaradi teže kaznivega dejanja in predhodne kaznovanosti nekaterih osumljencev obstajala nevarnost kompromitiranja preiskave. Aktivnosti so zato izvajali prikrito in pod nadzorom, pri čemer po njegovih besedah ni bilo večje nevarnosti za prebivalce.

    image_alt
    Konoplja: kdo interpretira znanost, kdo določa, katera stroka je legitimna?

    Ob tem je dodal, da je šlo za izjemno tehnološko dovršen prostor za umetno gojenje konoplje, umeščen v več prostorov starejše hiše, z ustrezno izolacijo in prezračevanjem. Policija po njegovih besedah tudi v prihodnje računa na pomoč občanov, ki lahko sumljive aktivnosti prijavijo na številko 113 ali kriminalistični policiji.

    Policija napoveduje, da bo tudi v prihodnje intenzivno nadaljevala aktivnosti na področju odkrivanja tovrstnih kaznivih dejanj ter delovanja proti organiziranim kriminalnim združbam.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade

    Resnica je stranka Janševe večine, nikakor ni opozicija

    Čeprav Resnica ne bo koalicijska stranka, jo je treba šteti med vladne stranke, saj podpira in omogoča nastajajočo vlado.
    Uroš Esih 8. 5. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Nastaja koalicija lažnivcev

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o trumpizmu v Sloveniji.
    6. 5. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Umetna inteligenca

    Kako nas je na Brdu pretental predsedničin deepfake in zakaj šola tu odpoveduje

    Na predsedničinem forumu opozorili na pomanjkljivosti pri sistemskem vključevanju v naše izobraževanje in gospodarstvo.
    Tomica Šuljić 7. 5. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Italiji

    Pred dirko po Italiji zbolelo pol pelotona, krivo je kravje blato

    Med kolesarji, ki se pripravljajo na jutrišnji štart dirke po Italiji v Bolgariji, razsaja virus, ki povzroča prebavne težave.
    7. 5. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

    Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
    8. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    PREVERITE

    Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    1. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Nova aplikacija nakupovalnih centrov

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Umetna inteligenca

    Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

    Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
    Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

    Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sedenje je novo kajenje

    Narejeni smo za gibanje – ne za sedenje

    Zdravje ogroža že od šest do osem ur sedenja na dan med delom za računalnikom, gledanjem televizije ali dolgotrajno vožnjo, tudi ob redni telovadbi.
    Maja Južnič Sotlar 7. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 6. 5. 2026 | 13:53
    Preberite več

    Več iz teme

    konopljapolicijahišne preiskavedrogekriminalna združba

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Giro 2026

    Velik padec na Giru, prva rožnata majica Francozu (VIDEO)

    Mladi francoski šprinter Paul Magnier je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Italiji. Zaključek je zaznamoval velik padec v glavnini.
    Matic Rupnik 8. 5. 2026 | 16:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Saga o kanalu C0

    Upravno sodišče glede kanala C0 razveljavilo odločbo ministrstva

    Sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green. Razveljavilo je odločbo ministrstva, da presoja vplivov na okolje pri gradnji kanala C0 ni potrebna.
    8. 5. 2026 | 16:29
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Droge

    Zaseg konoplje na Goričkem, osumljenci bi zaslužili do milijon evrov

    Skupno so kriminalisti zasegli več kot 86 kilogramov konoplje, dve pištoli, naboje, več elektronskih naprav ter opremo za gojenje.
    8. 5. 2026 | 16:09
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nemčija

    Konec drame s talci v nemški banki, poškodovanih ni

    Osumljenci naj bi pobegnili s prizorišča, saj jih organi pregona ob vstopu v poslovalnico niso našli.
    8. 5. 2026 | 16:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Svetovalec evropske komisije

    Napredek pri izvajanju priporočil Maria Draghija je precej omejen

    Ekonomist Rok Spruk o evropskem razvoju, rešitvah in slovenskem vidiku znotraj EU.
    Nejc Gole 8. 5. 2026 | 16:01
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Droge

    Zaseg konoplje na Goričkem, osumljenci bi zaslužili do milijon evrov

    Skupno so kriminalisti zasegli več kot 86 kilogramov konoplje, dve pištoli, naboje, več elektronskih naprav ter opremo za gojenje.
    8. 5. 2026 | 16:09
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nemčija

    Konec drame s talci v nemški banki, poškodovanih ni

    Osumljenci naj bi pobegnili s prizorišča, saj jih organi pregona ob vstopu v poslovalnico niso našli.
    8. 5. 2026 | 16:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Svetovalec evropske komisije

    Napredek pri izvajanju priporočil Maria Draghija je precej omejen

    Ekonomist Rok Spruk o evropskem razvoju, rešitvah in slovenskem vidiku znotraj EU.
    Nejc Gole 8. 5. 2026 | 16:01
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VLAK

    Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

    Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
    11. 4. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

    Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    5. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

    V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
    Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

    Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Nova aplikacija nakupovalnih centrov

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

    Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
    5. 5. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Motorist naj bo

    Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

    Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZMAGUJEMO SKUPAJ

    Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

    Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
    4. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TIMBILDING

    Najbolj priljubljeni programi ta hip

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

    VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
    5. 5. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    PREVERITE

    Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    1. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

    V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

    Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

    Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

    Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

    Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
    15. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Česa se boji Evropa?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

    Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
    8. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo