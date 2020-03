Zaskrbljeni zaradi groženj novinarjem v Sloveniji

V EFJ so v izjavi spomnili na opozorila Društva novinarjev Slovenije o poskusih diskreditacije novinarjev v Sloveniji. FOTO: Blaž Samec/Delo

V Evropski zvezi novinarjev (EFJ) so izrazili zaskrbljenost nad grožnjami in napadi, ki jih po njihovih navedbah doživljajo nekateri slovenski novinarji, ko npr. poročajo o madžarskem financiranju medijev, ki so blizu SDS . Menijo, da sta zato ogrožena svoboda izražanja in osebna varnost novinarjev.V EFJ so v izjavi spomnili na opozorila Društva novinarjev Slovenije o poskusih diskreditacije novinarjev v Sloveniji, grožnjah s smrtjo, žaljivih sporočilih ter nadlegovanju na spletu in družbenih omrežjih.Nekateri slovenski novinarji, kot navajajo, tudi sporočajo, da jih neznanci na ulici verbalno napadajo, da prejemajo žaljiva sporočila in da jim grozijo na družbenih omrežjih, televizijska novinarka, ki je naredila intervjuju s članom politične stranke, ki namerava sestaviti koalicijo s SDS, pa je bila tarča različnih negativnih komentarjev in žalitev.»Iz izkušenj vemo, da lahko grožnje s smrtjo vodijo v nasilje in ogrozijo novinarje,« opozarja generalni sekretar EFJ. Vsakega novinarja, ki se čuti ogroženega, spodbuja, naj napade prijavi, saj »strah in nasilje ne bi smela biti del vsakdanjega življenja novinarjev«.V EFJ so prepričani, da grožnje in napadi ustvarjajo strupeno okolje za novinarje v Sloveniji. Slovenske oblasti zato pozivajo, naj novinarjem zagotovijo varno okolje.