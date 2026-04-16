Na vzhodu Slovenije več debelih, na zahodu jih več uporablja marihuano in hašiš

Prebivalstvo Slovenije se še naprej stara, je nekoliko manj delovno aktivno in bolj izobraženo. Med pozitivnimi trendi izstopata stalno upadanje stopnje bolnišničnih obravnav zaradi bolezni, neposredno pripisljivih alkoholu, ter večja uporaba pomoči na domu. Med manj ugodnimi trendi sta povečana telesna masa odraslih in več bolniških odsotnosti.

Tudi tokratno merjenje je potrdilo zdaj že 11-letni trend, da je zdravje prebivalcev na zahodu države v povprečju boljše kot na vzhodu in da so bolj zdravi v občinah, ki so razvojno in ekonomsko močnejše ter demografsko mlajše in bolj izobražene, je povedala Victoria Zakrajšek, vodja Oddelka za razvoj programov za varovanje in krepitev zdravja na NIJZ. Od povprečja pozitivno odstopajo občine na Gorenjskem, Goriškem in v osrednji Sloveniji. Med tistimi, ki so nekoliko slabše, so občine v Pomurju, na Koroškem, v Posavju in posamezne na Dolenjskem in Štajerskem.