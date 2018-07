Zaslišanja v zvezi s kazensko ovadbo, podano zoper slovensko odvetnico

Preberite še



V torek, 10. julija 2018, bosta na policijski postaji v Celovcu ob 12. uri zaslišanain njen sinPrva je v Avstriji vložila kazensko ovadbo zoper slovensko odvetnicoDokazi, na katerih temelji kazenska ovadba, kažejo, da sta Prosenčeva in, prijatelj Mayerjeve iz otroštva, oškodovani strani več let utajevala večji znesek denarja. Osumljeni Krisper je z računa oškodovanke dvigal denar brez dokumentirane podlage, del sredstev pa nakazal na švicarski bančni račun Tjaše Andrée Prosenc.Zgodba je povezana z objektom na Wolfovi ulici 1 v središču Ljubljane, ki ga je povojna oblast zasegla in je bil po demokratičnih spremembah v Sloveniji vrnjen družini Mayer. V zvezi s tem objektom potekajo tudi v Sloveniji pravni postopki zaradi sumljive odtujitve dela objekta, hkrati pa so odvetnico Tjašo Andrée Prosenc prijavili na odvetniško zbornico zaradi konflikta interesov, saj je kot prokuristka podjetja družine Mayer Pignatelli sama sebi prodala stanovanje v tem objektu.Na slovenski odvetniški zbornici je zadeva še v fazi predhodnega dopolnjevanja vlog in pojasnil.Tjaša Andrée Prosenc vabila na zaslišanje v Celovcu še ni prejela.