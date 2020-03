Zaslišanje Vaska Simonitija, ki naj bi prevzel ministrstvo za kulturo

Osebni podatki Je 68-letni upokojeni univerzitetni profesor zgodovine iz Ljubljane, rojen 23. marca 1951.

Poročen je s televizijsko novinarko Alenko Zor Simoniti, je brat diplomata Iztoka Simonitija in sin skladatelja ter dirigenta Rada Simonitija. Poklicna pot Leta 1977 je diplomiral na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Leta 1989 je doktoriral in bil od leta 2000 redni profesor za zgodovino novega veka, specializiran za slovensko zgodovino od 16. do 18. stoletja.

Njegova doktorska teza leta 1989 je bila obrambna organizacija pred turškimi napadi v slovenskih deželah 17. stoletja.

Poleg številnih knjig in člankov je tudi soavtor novejše poljudnoznanstvene Slovenske zgodovine do razsvetljenstva.

Z Dragom Jančarjem je pripravil zbornik ob razstavi Temna stran meseca, o avtoritarni vladavini v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni.

Je član upravnega odbora in vodja oddelka za zgodovino na Slovenski matici.

V slovenskem političnem življenju ga najprej zasledimo v krogu Nove revije.

V politiko je aktivno vstopil s kandidaturo na državnozborskih volitvah leta 2000.

Bil je vodja kampanje Barbare Brezigar na predsedniških volitvah 2002.

Od 2004 do 2008 je bil minister za kulturo v prvi Janševi vladi.

Na mestu ministra za kulturo je nasledil predhodnico Andrejo Rihter, nasledila pa ga je Majda Širca.

Bil je med ustanovnimi člani Zbora za republiko.

Je član Slovenske demokratske stranke, dejaven je v Zboru za republiko.

Je predsednik odbora za kulturo pri Strokovnem svetu SDS.

Pretekle prioritete

Preberite še:

Vasko Simoniti za ohranitev Kolizeja

Odbor za kulturo, ki ga je vodila predsednica Violeta Tomić, je na 15. nujni seji presojal o kandidatu za ministra za kulturo.Zaslišanje še poteka, in to ravno na dan, ko je ministrstvo za kulturo v zvezi s koronavirusom javnim zavodom s področja kulture priporočilo, da do nadaljnjega zaprejo vrata za obiskovalce. Priporočilo se nanaša na zaprtje razstav, knjižnic, odpoved predstav, prireditev, okroglih miz, izobraževanj in drugih oblik, v okviru katerih se zadržuje večje število ljudi.Zanimivo bo torej slišati, kako se bo novi minister, če ga bo odbor potrdil, opredelil do poziva sindikata Glosa, ki je delodajalce v kulturi pozval, da delavcem, katerih prisotnost na delovnem mestu ni nujno potrebna, odredijo delo od doma, vendar s polnim oziroma vsaj 80-odstotnim nadomestilom plače, in ne 50-odstotnim, kot je vlada že objavila.Bo sindikat podprl pri pozivu izvršne in zakonodajne oblasti, da javnim zavodom zagotovijo pravico do vsaj delnega nadomestila poslovne škode, ki bo nastala, samozaposlenim v kulturi pa ustrezna nepovratna sredstva zaradi odpovedanih dogodkov?Ob prvem nastopu kot minister za kulturo je za prioritete opredelil dopolnitev nacionalnega programa za kulturo, ki naj postane temelj sodobne kulturne politike, uveljavitev kulture kot temeljne vrednote, oblikovanje več kulturnih središč, gradnjo nacionalne knjižnice NUK 2, dvig odstotka BDP za kulturo, zmanjšanje davka za knjigo, delovanje ministrstva za kulturo pa je videl v vlogi servisa za preostale kulturne institucije. Zavzemal se je tudi za ustanovitev kulturnih centrov v izbranih tujih državah ter agencije za promocijo kulture.V samooceni svojega dela, po enem letu službovanja kot minister za kulturo leta 2005, je kot uspešno ocenil novi zakon o RTV Slovenija, uvedene izboljšave na področjih knjige, avdiovizualne umetnosti in kulturne dediščine. Ob rebalansu proračuna je kulturi priskrbel dodatnih 1,6 milijarde tolarjev, ki jih je usmeril na regijske kulturne centre, za sanacijo Kobilarne Lipica in v mednarodno sodelovanje na področju kulture.Spomnimo, da je stranka LDS leta 2006 vložila interpelacijo proti Simonitiju. Očitali so mu nedosledno upoštevanje zakona o RTV Slovenija, politični vpliv na nacionalna radio in televizijo in tudi na ostale medije, ki naj bi ga vršil prek državnih subvencij. Prav tako politiko do Kobilarne Lipica in upravljanje Blejskega gradu ter »škodljivo politično kadrovanje« v javnih zavodih.