Zasluženi profesorji v mreži evropskih univerz

Centru za zaslužne profesorje in visokošolske učitelje se je od ustanovitve lani jeseni pridružilo že 37 upokojenih profesorjev Univerze v Mariboru.



Svetovna mreža do starosti prijaznih univerz

Priložnosti za sodelovanje upokojenih profesorjev

Maribor – Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze Maribor (UM) je postal član mreže univerz Age-Friendly University Global Network, mreže, ki združuje do starosti prijazne evropske univerze.Lani jeseni so na Univerzi Maribor (UM) ustanovili Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje, na začetku maja letos pa so center kot 66. člen sprejeli tudi v mrežo univerz Age-Friendly University Global Network. V sporočilu na strani UM so zapisali, da ta mreža združuje do starosti prijazne evropske univerze in deluje na DCU – Dublinski mestni univerzi, s tem se »tudi Univerzi v Mariboru odpira veliko priložnosti za sodelovanje upokojenih profesorjev v izobraževalnem in raziskovalnem procesu tudi po upokojitvi. S tem je bil narejen korak naprej k ciljem, ki si jih je določil Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje ob ustanovitvi v minulem letu.«Svetovna mreža do starosti prijaznih univerz ima članice iz ZDA, Evrope, Kanade in Azije. Našemu centru za zaslužne profesorje in visokošolske učitelje se je od ustanovitve lani v jeseni pridružilo že 37 upokojenih profesorjev UM. Center vodi zaslužni prof. dr. Peter Glavič. Kakor so zapisali na spletni strani in kot je dr. Peter Glavič napovedal tudi v pogovoru na Radiu Slovenija (Prvi), v tem času že potekajo »priprave na prijave na prve razpise EU, ki omogočajo financiranje dejavnosti upokojenih profesorjev za njihovo nadaljnje delo«.Potem ko je Center za zaslužne profesorje postal člen prestižne mreže evropskih univerz, ki so prijazne do starosti, in deluje na dublinski mestni univerzi, se jim tako »odpira vrsta priložnosti za sodelovanje upokojenih profesorjev v izobraževalnem in raziskovalnem procesu«. V svetovni mreži do starosti prijaznih univerz velja deset načel, med katerimi je tudi ta, da »bodo raziskovalni programi upoštevali potrebe starajoče se družbe in spodbujali javno spoznanje o tem, kako lahko visokošolsko izobraževanje bolje odgovori na različne interese in potrebe starejših«.