Edinstvena portoroška palača tik ob morju žalostno propada

Nekdanja upravna stavba je kulturni spomenik, vpisan v seznam registra nepremičnin kulturne dediščine. Na prodaj je stavba, katere tloris v eni etaži znaša 450 kvadratnih metrov (skupaj s prvim nadstropjem in mansardo meri nekaj več kot 1000 kvadratnih metrov). Poleg tega zemljišču pripadata še dvorišče in park v skupni velikosti 2066 kvadratnih metrov. Pomembna podrobnost je, da imata občina Piran in javno podjetje Okolje vknjiženi služnostni pravici za dostop do kanalizacijskega črpališča. To je ena od pasti te nepremičnine.