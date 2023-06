Eden najhujših tednov, kar se tiče prometa in zastojev na slovenskih cestah

Po včerajšnjem »infarktu« na naših cestah, ko se je dolga kolona pločevine, h kateri so izdatno prispevali tuji vozniki na poti na Hrvaško, vila tako na štajerski in primorski kot gorenjski avtocesti, zastoji pa so nastajali tudi na vseh štirih ljubljanskih obvoznicah, bodo vsi, ki se podajajo na pot, veliko strpnosti in potrpljenja potrebovali še ves konec tedna.

Zaradi praznika Svetega rešnjega telesa in krvi v več evropskih državah, med njimi v naših severni in južni sosedi ter v večjem delu Nemčije, se promet proti jugu oziroma morju močno povečuje, kar povzroča kolaps na naših cestah. V nasprotni smeri, iz Istre in Kvarnerja proti Ljubljani in karavanškemu predoru, ga pričakujejo v nedeljo, in to tako na avtocesti kot v turistično-izletniških krajih.

Prometnoinformacijski center za državne ceste (PIC) je na spletni strani o turističnih prometnih konicah za ta teden napovedal, da nas »verjetno čaka eden najhujših tednov, kar se tiče gostega prometa in zastojev na slovenskih cestah«. A sedanje stanje, dodajajo, ne pomeni, da bo julija še huje.

Spremenili se bodo prometni vzorci, zatrjujejo, stanje pa bo slabše »samo na primorski avtocesti oziroma od Karavank do meje s hrvaško Istro«. Jutranje in prometne konice (razen tiste na primorski avtocesti) bodo manjše. Podobno povečan promet kot ta konec tedna pričakujejo še 23. junija, ko se začnejo počitnice za slovenske šolarje. PIC priporoča spremljanje prometnega koledarja.

Policija svetuje

Na povečan promet in zastoje skozi ves konec tedna opozarjajo gorenjski policisti, ki pričakujejo povečan in gost promet na gorenjski avtocesti v obeh smereh. Možni so zastoji, še posebej na odsekih, kjer se izvajajo gradbena dela. »Vozite previdno, strpno in s primerno varnostno razdaljo, v primeru zastojev ustvarite reševalni pas,« pozivajo voznike. To še posebej velja za tiste, ki bodo v nedeljo potovali iz notranjosti proti Karavanškemu predoru in naprej proti Avstriji.

Pred odhodom na pot je dobro preveriti stanje na cestah, izbrati optimalno pot in se nanjo podati pravočasno. Podatki so dostopni na https://www.promet.si/slin .

Policija vsem udeležencem svetuje, da spoštujejo prometna pravila. To pomeni, da so v javnem prometu lahko le registrirana motorna vozila in da jih je dovoljeno voziti le z ustreznimi vozniškimi dovoljenji. »In seveda trezni,« pomenljivo dodajajo.

Še več kolesarjev

Ta konec tedna bodo na naših cestah tudi kolesarji. V soboto in nedeljo namreč poteka Maraton Franja, zato bodo določene ceste in odseki v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem zaprti oziroma bo veljala mobilna zapora.

Stanje zapor in prometa zaradi kolesarske dirke je mogoče preveriti na spletni strani organizatorja https://franja.org/ in na https://www.promet.si/sl(https://promet.si/sl/kolesarski-maraton-10-11-junij-zapore-cest-ljubljana-in-okolica).

Ozka grla na regionalkah

Sicer pa je bilo letos v času povečanega prometa (prazniki, počitnice) na slovenskih avtocestah in hitrih cestah po navedbah PIC približno enako število vozil kot v istem obdobju lani. Enako velja tudi za regionalne ceste, ki peljejo proti hrvaškemu delu Istre.

Zaradi ukinitve mejnega nadzora na meji s Hrvaško tokrat ni bilo zastojev pred mejnimi prehodi, čeprav je bil promet zgoščen. Ob večji pretočnosti na meji se je od Hrvaške proti notranjosti Slovenije promet bolj zgostil na ozkih grlih na regionalnih cestah, zlasti od Dragonje proti Kopru in na primorski avtocesti proti Ljubljani, zlasti pred razcepom Kozarje. Podobne prometne razmere PIC pričakuje tudi poleti.

Dež, dela na cesti, nesreče, kaos …

Ozka grla FOTO: Blažž Samec/Delo

Spomnimo, da so bili zastoji zaradi povečanega prometa včeraj na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano, na severni ljubljanski obvoznici od Šiške proti Kosezam ter od Zadobrove proti Tomačevemu, na južni ljubljanski obvoznici od razcepa Malence proti Brezovici, na vzhodni ljubljanski obvoznici od Bizovika proti razcepu Malence, na primorski avtocesti od Brezovice proti Vrhniki in na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez proti Brezovici. Zaradi varnosti so občasno zapirali predor Šentvid. Tudi središče Ljubljane je bilo zatrpano s pločevino.

Na gorenjski avtocesti je bil pred karavanškim predorom 2,5 kilometra dolg zastoj. Na štajerski avtocesti je bila pot med priključkom Šentilj in razcepom Dragučova proti Mariboru zaradi delovne zapore daljša za dvajset minut. Na primorski avtocesti je promet na določenih odsekih med Postojno in razcepom Kozarje proti Ljubljani potekal tako počasi, da je vožnja trajala skoraj uro dlje kot običajno. Tudi nesreče so hromile promet, tako med drugim na dolenjski avtocesti ...