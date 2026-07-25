Kolone na cestah: pred mejnim prehodom Gruškovje stojijo do 40 minut

Tudi ta počitniški konec tedna se po slovenskih cestah in avtocestah nabirajo kolone avtomobilov. Največji zastoji so zaradi del na primorski in štajerski avtocesti, prav tako na cestah na Obali in pred Bledom ter pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Kolona je tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, poroča STA.

Na štajerski avtocesti je zastoj pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, zamuda znaša med 20 do 30 minut, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste. Na primorski avtocesti vozila stojijo med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru, zamuda znaša okoli 20 minut. V smeri proti Ljubljani je zastoj pred Postojno.

Zastoj je na ljubljanski obvoznici od Kosez proti Brezovici. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg tri kilometre. Predor v smeri Avstrije občasno zapirajo.

Pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške vozila čakajo med 30 do 40 minut. Zastoji so tudi na cestah Lesce–Bled, Dragonja–Šmarje–Koper v obe smeri ter na cesti Izola–Sečovlje v obe smeri.