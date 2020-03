Zastoji na mejah, na Obrežju čakajo 15 ur

Ukrepi proti širjenju novega koronavirusa se poznajo tudi na mejah. Hrvaška na mejnih prehodih izvaja poostren nadzor in zavrača vsa vozila, ki so prišla iz Italije. Na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški je zato nastala že enajstkilometrska kolona vozil, tako na odstavnem kot na voznem pasu. Vozniki tovornih vozil na izstop iz Slovenije čakajo kar 15 ur.Podobno je stanje na mejnem prehodu Gruškovje, kjer v smeri proti Hrvaški vozila stojijo v petkilometrskem zastoju. Čakalna doba za voznike tovornih vozil je šest ur.Pred mejnim prehodom Zavrč proti Hrvaški tako vozniki tovornih kot osebnih vozil čakajo tri ure. Zastoji nastajajo tudi na mejnem prehodu Metlika, kjer tovorna vozila na izstop iz države čakajo pol ure.Zaradi poostrenega nadzora na meji z Italijo so zaprti vsi manjši mejni prehodi. Odprti ostajajo le prehodi Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Krvavi Potok in Škofije.Na slovensko-italijanski meji pri vstopu v državo velja omejitev tovornega prometa, katerega končna destinacija ni Slovenija. Omejitev ne velja za prevoz poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči.Zastoj je nastal tudi na meji z Madžarsko. Na mejnem prehodu Dolga vas na izstop iz Slovenije čaka kilometrska kolona vozil.