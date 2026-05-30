Zastoji nastajajo na primorski avtocesti, zaprt tudi del ljubljanske obvoznice

Zaradi številnih del na slovenskih avtocestah je pričakovati še en konec tedna so kolonami vozil. Že zjutraj je bilo na portalu promet.si opaziti poročila o nesreči na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, na območju, kjer je zožan promet zaradi delovnih zapor. Zoožanje ceste je tudi na odseku Zadobrova–Domžale.

Kot poroča portal promet.si, zastoji nastajajo tudi primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.

Danes bo v obe smeri zaprta tudi severna ljubljanska obvoznica na odseku med razcepom Koseze in priključkom na Celovško cesto. Na Gotski in Ledarski ulici namreč zamenjujejo dotrajane nadhode. Na ljubljanski občini, ki dela izvaja skupaj z družbo Dars, voznike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.