Zastoji so na nekaterih avtocestnih odsekih

Na nekaterih avtocestnih odsekih po državi so nastali daljši zastoji. Najbolj se je podaljšal čas vožnje po primorski avtocesti od Ljubljane proti Kopru, poroča prometnoinfromacijski center.

Na primorski avtocesti je med Uncem in Postojno proti Kopru zaprt prehitevalni pas, nastal je daljši zastoj. Zastoj je nastal tudi na zahodni in južni ljubljanski obvoznici iz smeri Kosez in priključka Center proti razcepu Kozarje ter na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko.

Zastoj je na štajerski avtocesti pred Malečnikom iz smeri Šentilja proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice zahod in Jesenice vzhod, pred delovno zaporo proti Ljubljani.

Promet se gosti tudi na cestah med Ljubljano in Brezovico ter med Šmarjem in Dragonjo.