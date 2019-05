Zastoji v Ljubljani, na primorski in štajerski avtocesti

Promet je danes povečan proti turističnim krajem, še posebej na primorski avtocesti proti Kopru. Zastoji so že v Ljubljani. Prometno-informacijski center za državne ceste trenutno poroča o zastoju na južni obvoznici od priključka Center in na zahodni obvoznici od Kosez mimo Kozarij proti Vrhniki. Potovalni čas je daljši za približno 40 minut.Ob prazniku dela je lahko vožnja z avtomobilom daljša tudi zaradi – del na avtocestnem križu. Zastoj na primorski avtocesti nastaja tudi od Unca proti Ravbarkomandi, znova v smeri morja, potovalni čas je daljši za 30 minut.Na štajerski avtocesti zaradi del med Šentrupertom in Vranskim v smeri proti Ljubljani promet poteka samo po enem prometnem pasu. Nastaja zastoj, trenutno dolg 3,5 kilometra.Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja in Starod.