Zatika se pri največjih in najmanjših

Ljubljana – Čez dobre tri mesece se bo iztekel rok, ki ga je določilo ustavno sodišče državnemu zboru za uskladitev volilne zakonodaje z ustavo. Ker se ukinitvi volilnih okrajev in uvedbi prednostnega glasu ne obetajo dodatni glasovi, nujni za sprejetje, ministrstvo za javno upravo usmerja moči le v risanje novih meja volilnih okrajev.Posebno pozornost trenutno namenjajo predvsem najmanjšim in največjim volilnim okrajem, torej Hrastniku na eni strani ter na primer Grosupljemu in Slovenski Bistrici na drugi. Po številu volilnih upravičencev je med njimi razlika v razmerju več kot 1 : 3. Ob zahtevanem merilu geografske ...