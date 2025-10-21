Zaupanje v domačo industrijo in znanost je edina pot do uspeha

V nadaljevanju preberite:

Celjski sejem bo do petka gostil več kot 170 razstavljavcev iz 20 držav, ki predstavljajo svoje najnaprednejše izdelke, tehnološke rešitve ter storitve s področja obrambe in varnosti. Hkrati s prvim mednarodnim obrambnim sejmom poteka konferenčni del z več strokovnimi razpravami in promocijskimi prireditvami Slovenske vojske (SV). Pred odprtjem sejma se je na protestu proti oboroževanju zbralo več deset pripadnikov Gibanja za pravice Palestincev.

Sejem, ki na ogled ponuja številne sodobne obrambne in visokotehnološke rešitve nove generacije, je v Celje poleg številnih razstavljavcev, predstavnikov gospodarstva, politike in vojske pritegnil tudi številne mlade, ki jih zanimajo vojaška tehnologija in vojaški poklic.