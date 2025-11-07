  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Zaupanje v parlament raste, afera v Novem mestu potopila policijo in sodišča

    Oktobrska rast zaupanja v institucije je bila visoka, a je kriza v Novem mestu drastično znižala zaupanje v sodišča (padec za 18 točk) in policijo.
    Meritev je pokazala, kako močno je kriza zamajala zaupanje javnosti v sodišča in policijo. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
    Galerija
    Meritev je pokazala, kako močno je kriza zamajala zaupanje javnosti v sodišča in policijo. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
    Ž. U., STA
    7. 11. 2025 | 12:59
    7. 11. 2025 | 13:17
    5:21
    A+A-

    Zadnja raziskava Ogledalo Slovenije, ki jo je agencija Valicon izvedla konec oktobra, kaže na opazno rast zaupanja v večino ključnih institucij in poklicev v državi.

    Kot so sporočili iz Valicona, se je nadaljevala rast zaupanja v zdravstvo, največji porast pa so zabeležile institucije, ki sicer ostajajo globoko na dnu lestvice – državni zbor, stranke vladne koalicije in vlada.

    A meritve, opravljene med 15. in 27. oktobrom, je prekinil izredni dogodek v Novem mestu. Valicon je zato v začetku novembra izvedel ponovno, »vmesno« meritev, ki je pokazala, kako močno je kriza zamajala zaupanje javnosti v nekatere ključne stebre države, predvsem v sodišča in policijo.

    Izredna meritev med 4. in 5. novembrom je potrdila domneve o vplivu dogodkov v Novem mestu. FOTO: Črt Piksi
    Izredna meritev med 4. in 5. novembrom je potrdila domneve o vplivu dogodkov v Novem mestu. FOTO: Črt Piksi

    Vrh lestvice nespremenjen, dno se popravlja

    Med institucijami na vrhu ni večjih presenečenj. Na prvem mestu ostaja Civilna zaščita (z oceno zaupanja 62), ki vrh lestvice zaseda vse od jeseni leta 2023.

    Sledijo ji mala slovenska podjetja (53), ki pa so po drugi strani zabeležila največji padec zaupanja v tej meritvi (izgubila so pet točk).

    Na tretjem mestu so podjetja, v katerih so vprašani zaposleni (36). Omeniti velja vrnitev Slovenske vojske (29), ki je po občutnejšem padcu v prejšnji meritvi pridobila sedem točk in se vrnila na raven iz jeseni leta 2024.

    Največji premik v pozitivno območje je uspel zdravstvu (22). Pridobilo je kar devet točk in se s sedmega mesta prebilo na peto ter doseglo enako raven kot ob koncu epidemije.

    Absolutno zaupanje med poklici že tradicionalno uživajo gasilci in reševalci (oba 91). FOTO: Voranc Vogel
    Absolutno zaupanje med poklici že tradicionalno uživajo gasilci in reševalci (oba 91). FOTO: Voranc Vogel

    Seznam institucij, ki jim javnost bolj zaupa kot ne, zaključujejo še velika slovenska podjetja (21), policija (20) in šolstvo (20).

    Na dnu lestvice ostajajo objave na družbenih omrežjih (z negativno oceno -73). Na predzadnje mesto so tokrat zdrsnile stranke opozicije (-58). Sledi Cerkev (-49), ki je v primerjavi z marcem izgubila štiri točke in padla z 22. na 27. mesto.

    Višjo oceno imajo tudi mediji

    Kot so sporočili iz družbe Valicon, je stopnja zaupanja v medije v primerjavi z marčevsko meritvijo zrasla za sedem točk. Kljub tej rasti pa mediji ostajajo v območju negativnega zaupanja, z izmerjeno oceno -48.

    Mediji (-48) so pridobili sedem točk. FOTO: Voranc Vogel
    Mediji (-48) so pridobili sedem točk. FOTO: Voranc Vogel

    S tem rezultatom se mediji na lestvici zaupanja uvrščajo na 24. mesto, ki si ga delijo z državnim zborom, ki je pridobil 11 točk. Mediji sicer uživajo višjo stopnjo zaupanja kot Cerkev (z oceno -49), stranke opozicije (-58) in objave na družbenih omrežjih, ki ostajajo na absolutnem dnu lestvice z oceno -73.

    Sledijo stranke vladne koalicije (-46), ki so prav tako pridobile 11 točk, vlada (-44) z desetimi točkami več in predsednik vlade (-39), ki je pridobil devet točk.

    Iz Valicona so sporočili, da je povprečna stopnja zaupanja v institucije višja za pet odstotnih točk, kar se ni zgodilo od oktobra leta 2022.

    Kaj je spremenilo dogajanje v Novem mestu?

    Ker je po koncu redne oktobrske meritve prišlo do izrednih dogodkov v Novem mestu, so pri Valiconu domnevali, da bi ti lahko močno vplivali na mnenje javnosti.

    Zato so med 4. in 5. novembrom izvedli ponovno meritev zaupanja pri 584 anketirancih. Rezultati so potrdili njihove domneve. Prišlo je do ciljnega in drastičnega padca zaupanja v institucije, ki so bile neposredno povezane z dogajanjem.

    Največji porast so zabeležile institucije na dnu lestvice: državni zbor, koalicija in vlada. FOTO: Črt Piksi
    Največji porast so zabeležile institucije na dnu lestvice: državni zbor, koalicija in vlada. FOTO: Črt Piksi

    Največji udarec so doživela sodišča, katerih ocena zaupanja je v samo nekaj dneh padla za kar 18 točk (z -12 na -30). Občuten padec je zabeležila tudi policija.

    V redni oktobrski meritvi je še uživala pozitivno oceno zaupanja (20), v ponovljeni meritvi pa je njena ocena padla za 11 točk (na 9).

    Manjši, a opazen padec sta zabeležila tudi državni zbor (padec za 5 točk) in vlada (padec za 7 točk), a je njun rezultat kljub temu ostal višji kot v marčevski meritvi.

    Gasilci in reševalci nedotakljivi, podjetniki v padcu

    Pri zaupanju v poklice večjih sprememb na vrhu ni. Absolutno zaupanje že tradicionalno uživajo gasilci in reševalci (oba poklica z oceno 91). Na tretjem mestu ostajajo medicinske sestre (80), sledijo jim poštarji (75).

    Absolutno zaupanje med poklici že tradicionalno uživajo gasilci in reševalci (oba 91).FOTO: Oste Bakal
    Absolutno zaupanje med poklici že tradicionalno uživajo gasilci in reševalci (oba 91).FOTO: Oste Bakal

    Na peto mesto so se prebili zdravniki (59), ki so pridobili dve točki in s tem dosegajo najvišjo raven zaupanja, odkar Valicon izvaja to raziskavo. Sledijo znanstveniki, dostavljavci, vojaki, učitelji in univerzitetni profesorji.

    Omeniti velja padec (malih) podjetnikov, ki so v tej meritvi zdrsnili s sedmega na enajsto mesto, kar sovpada s padcem zaupanja v mala podjetja kot institucijo. Na dnu lestvice poklicev ostajajo »politiki na splošno« z oceno -81, sledijo jim vladni ministri, pred njimi pa so tokrat direktorji in duhovniki.

    Več iz teme

