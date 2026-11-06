Zaupanje v politiko strmo navzdol, predsednik DZ na novem dnu

Aprilsko izboljšanje zaupanja v politične institucije je bilo kratkotrajno. Oktobrska raziskava Ogledalo Slovenije, ki jo izvaja agencija Valicon, kaže izrazito poslabšanje ocen državnega zbora, vlade in njunih predsednikov. Največ zaupanja je izgubil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki je dosegel najslabši rezultat od začetka raziskave leta 2012.

Njegov padec je največji med zaporednima meritvama za katerokoli spremljano institucijo ali poklic doslej. Močno se je zmanjšalo tudi zaupanje v državni zbor, predsednika vlade Janeza Janšo in vlado, vendar njihove ocene ostajajo nad najnižjimi ravnmi iz kriznega obdobja med letoma 2012 in 2016. Opozicijske stranke so izjema: zaupanje vanje se povečuje, čeprav ostajajo v spodnjem delu lestvice.

Med institucijami največ zaupanja še naprej uživa civilna zaščita, sledijo mala slovenska podjetja, organizacije, v katerih anketiranci delajo, in vojska. Na peto mesto se je povzpelo zdravstvo, ki boljše ocene dosega že tretjo meritev zapored. Podoben trend raziskava zaznava pri zdravnikih.

Močno se je zmanjšalo tudi zaupanje v državni zbor, predsednika vlade Janeza Janšo in vlado. FOTO: Marin Ludovic/ Afp

Zaupanje v RTV se krepi

Opazno se krepi tudi zaupanje v RTV Slovenija. Po večletnem obdobju negativnih ocen se je približala nevtralni ravni in izenačila rezultat iz časa epidemije covida-19. Med poklici ostajajo na vrhu gasilci, reševalci v nujni medicinski pomoči in medicinske sestre. Najbolj so napredovali mali podjetniki. Nasprotno je zaupanje v »navadnega človeka z ulice« doseglo najnižjo raven doslej, objave na družbenih omrežjih pa ostajajo na dnu lestvice institucij. Valicon je raziskavo izvedel med 15. in 26. oktobrom, v njej pa je sodelovalo 1015 ljudi. V primerjalni aprilski meritvi je sodelovalo 1083 anketirancev.