Zavarovalnice čakajo na odločitev ustavnega sodišča

Na dnevnem redu današnje seje Ustavnega sodišča so kar tri točke, ki se nanašajo na pobude, ki so jih zavarovalnice vložile glede Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in Zakona o kontroli cen.

Z omenjeno uredbo je vlada 14. aprila letos določila najvišjo ceno premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki znaša 35,67 evra. Uredba velja do konca letošnjega leta.

Temu ukrepu so zavarovalnice nasprotovale od začetka, češ da jim bo povzročil veliko poslovno škodo.

V Triglav Zdravju na mesec zaradi premije, ki je zaradi zamrznitve ne morejo prilagajati glede na vse višje cene storitev, ustvarijo približno pet milijonov evrov minusa. Maja so že izčrpali 22-milijonsko rezervacijo, ki jo je predvidel zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covida-19 in so jo oblikovali na podlagi manj opravljenih storitev med epidemijo.

Višina premije že lani ni zadostovala za pokrivanje stroškov so konec junija poudarili tudi pri Generaliju. Njihovo lansko poročilo kaže, da so na področju dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj leto končali z izgubo 2,9 milijona evrov. »Višine primanjkljaja za letos ne moremo napovedovati, bo pa zagotovo večji od lanskega,« so povedali.

V Vzajemni predvidevajo, da bodo, če bo premija ostala skladna z veljavno uredbo, leto končali z več kot 33 milijonov evrov izgube na dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Mesečno imajo zaradi zamrznitve premije približno osem milijonov evrov poslovne škode na mesec.

Spomnimo, da je maja upravno sodišče zavrglo tožbo zavarovalnice Generali zoper uredbo o omejitvi premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Omejitev cen namreč ne velja samo za Generali, ampak za vse zavarovalnice, ki ponujajo dopolnilno zavarovanje, je pojasnilo sodišče. Zato uredba ni tak akt, ki bi se lahko izpodbijal v upravnem sporu, je presodilo.