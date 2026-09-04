Zavarovalnice se morajo aktivno prilagoditi novi podnebni realnosti

V ljubljanski Unionski dvorani je včeraj Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) organizirala zavarovalniško konferenco o prihodnosti zavarovalništva Zavarovanec 360, na kateri so tuji in domači govorniki razglabljali o prihodnosti zavarovalništva.

Osrednje tematike konference so bile podnebna tveganja, umetna inteligenca in finančna varnost, med vabljenimi govorniki pa so bili tudi meteorologi, profesorji, inženirji in drugi predstavniki akademskega sveta, ki so razširili nabor strokovnjakov zavarovalniškega sektorja.

»To nam bo omogočilo, da zavarovalništvo osvetlimo celovito, z vseh zornih kotov,« je v uvodnem nagovoru pojasnil gostitelj konference Gorazd Čibej, direktor AZN. Čibej je spomnil še, da je zavarovalništvo od nekdaj povezano z negotovostjo, ki je ne moremo odpraviti: »Lahko pa gradimo institucije, ki se znajo učinkovito odzivati na negotovost, in oblikujemo kakovostno regulativno okolje.«