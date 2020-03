Zavarovalnice zaprle poslovalnice

Preberite tudi: Covid-19: Kaj medicinska stroka že ve in česa še ne

Do nadaljnjega bo treba spremeniti utečene navade poslovanja z zavarovalnicami, tako pri sklepanju in obnavljanju zavarovanj kot pri cenitvi škod.»Najkasneje s ponedeljkom, 16. marca 2020, bodo vse poslovne enote Zavarovalnice Triglav zaprte, obiski strank v njih ne bodo možni. Stranke naprošamo, da za uporabo storitev ali komunikacijo z zavarovalnico uporabljajo izključno elektronske in telekomunikacijske poti, saj imamo vzpostavljene rešitve za sklepanje zavarovanj, obravnavo škod ipd. tudi na daljavo,« so sporočili pred dnevi iz Triglava.Zavarovalna skupina Sava pri omejevanju učinkov uresničenega operativnega tveganja ravna po protokolih za neprekinjeno poslovanje, saj jim je skrb za zdravje zaposlenih in strank na prvem mestu. S tem namenom bodo družbe v Zavarovalni skupini Sava v Sloveniji svoje poslovanje od ponedeljka, 16. marca 2020, dalje organizirale na hibriden način s težiščem dela prek oddaljenega dostopa. O načinu delovanja družb od 16. 3. 2020 dalje so informacije na voljo na spletnih straneh posamezne družbe, Sava Re komunicira prek Seoneta.Tudi iz Generalija so sporočili, da od vključno ponedeljka, 16. 3. 2020, zapirajo vse svoje poslovalnice in škodne centre po Sloveniji. Spomnimo, zavarovalnica Generali je prevzela Adriatic Slovenico.