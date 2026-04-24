Zaprt dostop pod Šmarno goro: parkirišče blokirano zaradi ukrepanja Fursa

Zaradi zaprtega nezakonitega parkirišča je ena od dostopnih točk za obiskovalce Šmarne gore v Spodnjih Pirničah onemogočena. Finančna uprava (Furs) je namreč ukrepala zaradi nezakonitega parkirišča.

Kot je poročal portal 24ur.com, so inšpektorji ukrepali pri družini Zavašnik, gre za lastnike nekdanje zloglasne diskoteke Lipa, ki naj bi kljub preteklim ukrepom še naprej pobirala parkirnino na zemljišču, ki ni več v njihovi lasti. Parkirišče pod Šmarno goro je sicer ena od pogostih izhodiščnih točk za obiskovalce.

Svet24 ob tem poroča, da je zemljišče po prostorskih aktih občine Medvode opredeljeno kot kmetijsko, zato takšna raba ni dovoljena. Postopki proti Zavašnikovim trajajo že več let.

Dostope zaprli z betonskimi bloki

Po poročanju 24ur.com so inšpektorji dostope zaprli z betonskimi bloki, da bi preprečili nadaljnje izvajanje dejavnosti. Na Fursu so že lani zapečatili parkomate, vendar naj bi se pobiranje parkirnine nadaljevalo.

Svet24 navaja, da so se zaradi ponavljajočih se kršitev tokrat odločili za strožji ukrep – fizično zaprtje območja. Predstavnik Fursa Stojan Glavač je pojasnil, da so zaznali nadaljevanje dela na črno in drugih nepravilnosti.

V okviru izvršbe so rubežniki zasegli tudi luksuzno vozilo. Gre za električni BMW i5, katerega vrednost lahko presega sto tisoč evrov. Vozilo bodo prodali na javni dražbi za poplačilo davčnega dolga.

Dolg okoli pol milijona evrov

Po navedbah 24ur.com naj bi dolg družine znašal približno pol milijona evrov. Tožilstvo družini tudi očita prikrivanje premoženja v preteklosti.

Dogajanje poteka na območju nekdanje diskoteke Lipa, zaznamovane s tragedijo iz leta 2005: 23. decembra je zaradi velike gneče in pomanjkljivega nadzora pri vstopu v diskoteko prišlo do stampeda, v prerivanju so ljudje padali drug čez drugega, pri čemer so tri mlada dekleta dobila smrtne poškodbe – dve sta umrli na kraju nesreče, tretja kasneje v bolnišnici. Preiskava je razkrila velike varnostne pomanjkljivosti, lastnik diskoteke Robert Tomaž Zavašnik je bil obsojen na zaporno kazen, vendar je ni odslužil, saj je pobegnil v tujino, primer pa je pozneje zastaral.