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    Slovenija

    Žavbi se je po ostrih kritikah opravičil Lobniku in javnosti

    Besede so tudi dejanja, besede bolijo in besede lahko povzročajo družbene neenakosti, v opravičilu med drugim pravi Žavbi.
    Poslanec Lenart Žavbi se je danes opravičil za svoje izjave. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Poslanec Lenart Žavbi se je danes opravičil za svoje izjave. FOTO: Leon Vidic
    STA
    8. 7. 2026 | 17:58
    5:07
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    Besede poslanca Svobode Lenarta Žavbija na torkovi seji mandatno-volilne komisije so danes naletele na ostre obsodbe. Predsednica Nataša Pirc Musar jih je označila za homofobne, zagovornik načela enakosti Miha Lobnik pa za osebno žaljive. Žavbi se je Lobniku in javnosti opravičil z zapisom na družbenih omrežjih.

    Na mandatno-volilni komisiji, ki je v torek obravnavala kandidaturo Barbare Zupančič za novo zagovornico načela enakosti, saj se sedanjemu zagovorniku Mihi Lobniku drugi petletni mandat izteče oktobra, se je razprava vrtela predvsem o smiselnosti te institucije. Pri tem je poslanec Žavbi pri govoru o financiranju institucije v prejšnjem mandatu dejal, da so dodaten denar »dali z vazelinom«. Izjava je danes predmet več javnih obsodb.

    Tako se je danes na njegovo izvajanje odzval Lobnik, sicer nekdanji aktivist za pravice istospolnih, ki je izjavo vzel kot žaljivo do njega osebno. Od Žavbija zahteva pojasnilo za njegove besede. Hkrati je povedal, da je predsednika DZ Zorana Stevanovića že zaprosil, naj v skladu s pravili etičnega kodeksa poslank in poslancev obravnava tovrstne osebne žaljivke.

    Žavbi je danes na družbenih omrežjih objavil javno opravičil zagovorniku in javnosti. Zapisal je, da njegova opazka »v svojem namenu ni želela na kakršenkoli način zatirati ali poniževati kakršnekoli družbene skupine«. »A namen besede ni pomemben, pomembna je posledica. In posledica je, da je bil posameznik in del javnosti ob tej opazki, prizadet,« je pristavil.

    Miha Lobnik je bil ob Žavbijevih besedah osebno užaljen. FOTO: Jože Suhadolnik
    Miha Lobnik je bil ob Žavbijevih besedah osebno užaljen. FOTO: Jože Suhadolnik

    »To, da vas pri izreku opazke nisem imel v mislih, me ne odvezuje pripoznavanja širšega konteksta. Sploh v izrazito globalno naelektrenih razmerah je treba biti na tovrstne trenutke izjemno pozoren. Zato sprejmite moje naiskrenejše opravičilo,« je zapisal zagovorniku.

    »Obenem pa se želim opravičiti tudi celotni javnosti. Ne želim, da se mojo opazko pozabi. Želim, da se lahko iz nje vsi nekaj naučimo. Ne le jaz. Besede so tudi dejanja, besede bolijo in besede lahko povzročajo družbene neenakosti. Naj moje opravičilo vsaj za odtenek pripomore k zavedanju tega,« je še zapisal.

    Pirc Musar: Nacistična ikonografija ni domoljubje

    V torek je v središču Ljubljane potekal »Shod domoljubov«, ki se ga je po navedbah policije udeležilo sto ljudi. Nacistično ikonografijo, dvigovanje desnic, homofobne ter žaljive izpade je danes najostreje obsodila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kot pravi, to ni domoljubje, ampak širjenje sovraštva.

    »Zakonski okviri so bili včeraj očitno prestopljeni, zato pričakujem, da bodo slovenska policija in drugi pristojni organi nemudoma in odločno ukrepali, dogodke celovito raziskali ter kršitelje ustrezno sankcionirali,« pravi predsednica.

    Ob Lobnikovem pozivu k obravnavi njegovega ravnanja v postopku spoštovanja kodeksa pa je zapisal, da to spoštuje in je »pripravljen sprejeti vse sankcije, ki jih dotični pravni akt predvideva«.

    Žavbijeve besede je kot »popolnoma neprimeren homofobni izpad, uperjen proti aktualnemu zagovorniku načela enakosti«, danes označila predsednica republike Nataša Pirc Musar. »Takšen govor je nesprejemljiv,« je opozorila v zapisu na družbenih omrežjih, v katerem je sicer obsodila tudi torkov »Shod domoljubov«.

    Žavbijeve besede sta komentirala tudi poslanec Levice in Vesne Luka Mesec in poslanka SD Andreja Katič. Mesec je v izjavi novinarjem poudaril, da so »take izjave neprimerne«. »Trenutno v slovenski politiki nimamo samo bitke za vsebino, ampak imamo predvsem bitke za standarde in nivo,« je ugotovil. Predstavniki opozicije »moramo ob vladi, taka kot je, biti tisti, ki bomo vzdrževali razpravo na kulturni ravni«, je pozval. »Če bodo ljudje imeli takrat, ko bodo volitve, na izbiro dve različni obliki barbarstva, potem se nam slabo piše,« je posvaril.

    Poslanka SD Andreja Katič pa je prav tako v izjavi novinarjem dejala, da je »po eni strani DZ tisti, kjer naj se odvijajo razprave, lahko tudi zelo ostre, ampak v luči tega, kar je primerno in nekako tudi olikano, etično, ne pa, da gre za žalitve«.

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