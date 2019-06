Zavedanje o težavi je prvi korak k njeni rešitvi

V finančnem sektorju je veliko tako klasičnih prevar kot sodobnejših, ki jih je omogočil tehnološki razvoj.

Skupaj proti prevarantom. FOTO: Matej Družnik

Ducat podjetij in institucij je v četrtek podpisalo skupno izjavo o tem, kako bodo sodelovali pri mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah, ki bo potekal novembra. Med njimi so bili revizorsko-poslovno podjetje Deloitte Slovenija in ljubljanska ekonomska fakulteta kot pobudnika, računsko sodišče, mariborski ekonomsko-poslovna fakulteta in fakulteta za varnostne vede, protikorupcijska komisija in Združenje bank Slovenije.Prevare, kamor seveda spada tudi korupcija, imajo po besedah predsednika računskega sodiščagrozljive posledice. »Slovenska družba bi lahko bila bistveno bolj uspešna in vitalna, če bi prevare bolje obvladovali,« je poudaril Vesel. Računsko sodišče opaža, da osrednja s prevarami povezana slovenska težava ni njihovo razkrivanje, temveč procesiranje. Če se prevare ne končajo z negativnimi posledicami, po domače kaznimi, za prevarante, ti pač dobijo občutek, da se jim tovrstno delovanje izplača.Računsko sodišče bo svoje delovanje v tednu ozaveščanja usmerilo predvsem v problematiko javnega naročanja. Podobno, da bodo svoje delovanje usmerili predvsem v javno naročanje in še posebno v javno naročanje na področju zdravstva, je obljubil tudi predsednik protikorupcijske komisijeEno od področij, ki je glede prevar najbolj izpostavljeno, je gotovo finančno. Direktorica združenja bankje povedala, da je v finančnem sektorju veliko tako klasičnih prevar kot sodobnejših, ki jih je omogočil tehnološki razvoj. Opozorila je, da se kraja identitete kot najpogostejša med sodobnimi prevarami največkrat pojavlja na družbenih omrežjih, takoj za tem pa pri finančnih transakcijah. Njihova najpomembnejša naloga bo torej boj proti tovrstnim sodobnim prevaram.Po besedah vodje Deloitta Slovenijeje ozaveščanje o prevarah zelo pomembno predvsem zato, ker je to v Sloveniji nekakšen tabu. Če hočemo neko težavo odpraviti, pa se je moramo najprej zavedati. Zato je o njej treba govoriti.