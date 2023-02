Zavetišča: Pravilnik o oskrbi živali neustaven

Odpri galerijo

V zavetišču Horjul, enem od mnogih, ki so se znašla v težavah zaradi velikega števila zapuščenih psov in ustavitve posvajanja, so se odločili stisko omiliti z oblikovanjem spletne strani Ledeno hladen dom, na kateri prek zgodb psov Puhija, Otisa in Nostre, ki so se končale srečno, ozaveščajo o odgovornem lastništvu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo